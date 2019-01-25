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國小營養午餐1餐18元 林佳新痛罵：什麼狗屁政府？

2019-01-25 16:37聯合報 記者何祥裕╱即時報導

農民林佳新表示雲林國小午餐食材費僅18元，痛批政府「我們的孩子一餐食材費才18塊...
農民林佳新表示雲林國小午餐食材費僅18元，痛批政府「我們的孩子一餐食材費才18塊！怎麼煮你教我？」 圖／聯合報系資料照片
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你知道雲林的國小營養午餐，之前一餐食材費才18元嗎？雲林熱血菜農林佳新，在臉書粉絲頁「農的傳人．林佳新」貼文，披露雲林莿桐國小的公告，希望將一餐18元的營養午餐調高為22元，林佳心痛罵縣府「我們號稱農業首都，可我們的孩子一餐食材費才18塊！怎麼煮你教我？」而這種18塊食材費生意人還要賺，最後我們小朋友能吃到幾塊的食材？

林佳新表示，不要老是說假新聞，假農民，內部會議還討論到如我之輩專門製造農村流言蜚語才讓民進黨這次農業縣選舉不利。在雲林縣我們反應幾年幾十次了：孩童營養午餐的事！

他說，我們號稱農業首都，可我們的孩子一餐食材費才18塊！怎麼煮你教我？而且跟各位報告縣府只補助一名廚工，如我女兒學校500學生最少要請兩名廚工，那第二名廚工經費哪裡來？！而這種18塊食材費生意人還要賺，最後我們小朋友能吃到幾塊的食材？

反應數年後李前縣長終於漲了4塊變22塊，我該歌功頌德嗎？還遑論食材要符合四章ㄧQ的原則與本土食材....裡面的假太多了你真的視而不見嗎？每月至少一次國產魚讓孩子頭好壯壯這種屁話還敢寫出來我佩服這操筆人了！

林佳新指出，在這張紙上又打臉陳主委，我們孩子吃的常常不是本土食材！別再騙社會大眾與總統......而且食材常常是商人的貨底出清！

農業首都，為何我們吃的比全國平均45塊還少？就算我們取得比較便宜也不可能便宜到對砍吧！

擺明把雲林縣兒童當二等公民的執政縣長叫縣民怎服氣！我們的經費到底都用去哪？只是好大喜功辦一堆展覽與活動？或是搞一些無用的噱頭？

林佳新說，不服氣的500個孩童11000你煮一次給我看！孩子都吃的問題都無法解決了我還支持個鳥毛！在這特為感謝新任張縣長！不分色彩建言立馬同意自籌財源，要把22塊以上國內平均值不足的經費縣府承擔補足，也同意弱勢孩童的部分縣府一樣支出。不讓雲林縣兒童輸在起跑點上，我想這塊我們是一樣的。

政黨色彩長期不同，我們電話反應一次人家是立馬答應改善，而你們是反應到死都不改變只是敷衍......這種對比叫我們怎麼能不心寒！

#長期有錢養吉娃娃沒錢養我們的孩子

#什麼狗屁政府

對於遭控國小營養午餐一餐僅18元，雲林縣政府早在2016年就表示每餐18元僅指菜金金額，並未包括主食等其他項目費用。

林佳新貼出照片，指國小營養午餐一餐才18元，最後我們小朋友能吃到幾塊的食材？圖／...
林佳新貼出照片，指國小營養午餐一餐才18元，最後我們小朋友能吃到幾塊的食材？圖／林佳新提供
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營養午餐民進黨農民
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