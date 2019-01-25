迎豬年縣府送春聯 張麗善親筆揮毫

2019-01-25 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



喜迎豬年，各界力邀大師揮毫贈送春聯，雲林縣長張麗善今在縣府親民大廳與11位書畫名家，在春聯揮毫寫下「己亥雲林上場，喜迎春大有年」，祈求雲林在未來一整年能雲林幸福上場，「豬」事大吉。

台灣傳統習俗習慣在農曆過節時，在紅紙上用吉祥、喜慶話語賀年春聯貼在家門前，避邪求平安、喜迎新春。張麗善說，與書法家在春聯上揮毫，除搶先迎新外，還要與鄉親一起感受墨香飄揚的中國文化。

為支持全民能共同參與及支持廉政作為，張麗善、政風處長陳昭孔與在縣府舉辦的「書繪廉能」競賽中，獲獎的3位得獎學生，現場揮毫寫下「廉政上場」4個字，張麗善期許形塑廉能政府，使廉政觀念深入群眾，廣植社會人心。

縣府政風處說，近幾年縣府皆會舉辦廉政才藝競賽，透過結合廉政、教育、檢察機關等單位資源，要讓年輕莘莘學子在體驗藝術之美的過程中，深耕廉潔法治教育。

張麗善表示，新的一年即將到來，充滿喜氣洋洋氣氛，在春節前夕揮毫致贈春聯給員工及洽公民眾，增添喜氣，更祝福鄉親新春愉快，萬事如意，豬年行大運。