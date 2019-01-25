台南官田慈聖宮寒冬送暖 大年初一還可求財運

2019-01-25 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南官田區慈聖宮秉連續11年舉辦「寒冬送暖」活動，發放紅包與生活物資給官田里內57戶弱勢家庭，更捐款幫助官田國小課後輔導與陽明工商籃球隊訓練基金；主委陳俊銘表示，今年也準備紅包讓民眾裝稻米，把好運和財運帶回家。

慈聖宮主委陳俊銘是陳永華第12代子孫，也是執業中醫師，擔任主委以來，已連續11年都舉辦歲末寒冬送暖活動，共捐出4萬元紅包給官田國小，由校長王全興代表接受，這筆捐款將作為學校舉辦課後輔導的費用；另外捐出2萬元給陽明工商，作為籃球隊的訓練基金。

廟方也準備了白米、關廟麵、米粉、沙拉油、洗髮精、泡麵、衛生紙、冬粉等日常生活物資，外加一千元的紅包，將送給里內的中低收入戶、獨居老人和弱勢單親家庭等共57戶，紅包加物資約21萬多元。

陳俊銘指出，每到歲末寒冬，家家戶戶都在準備迎接農曆新年，但弱勢家庭卻因生活困苦，無法歡喜迎新，慈聖宮秉持神農大帝濟世助人的精神，幫助弱勢，讓他們過好年。