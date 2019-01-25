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90高齡阿嬤下廚上台演出 台南青陽協會成果展熱鬧

2019-01-25 13:36聯合報 記者周宗禎╱即時報導

8、90歲阿嬤下廚做私房菜給外賓品嘗。圖／青陽關懷協會提供
8、90歲阿嬤下廚做私房菜給外賓品嘗。圖／青陽關懷協會提供
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台南市青陽關懷協會今天舉辦「長照2.0 C級巷弄長照站成果展」，參與的銀髮族準備拿手「阿嬤味道的私房菜」招待外賓，會場熱鬧滾滾。

郭綜合醫院志工大隊長陳宗明到場聲援，捐款青陽關懷會捐款3萬元支持照顧長輩經費。社會局輔導員王貴花感謝市府社會局照顧管理中心主任洪明婷到場加油打氣。

會場除有「長輩們懷舊創意手工藝及銀髮創意油畫班成果展」、「剪報-那年我們的回憶成果展」，還有「阿公阿嬤烙英文防家暴」老人飆英文流行歌曲，妖嬌阿嬤韻律舞蹈等熱鬧活動。

洪明婷稱讚協會提供許多長輩在各項活動中舒展筋骨，活化腦力；近90歲的長輩們身體也依然硬朗健康、頭腦清醒靈活。王貴花說，政府的肯定是青陽最大的鼓勵，「多年的辛苦努力，是最大的收穫」。

王貴花表示，青陽協會設計適合高齡者方案，是具體的、可達到的內容，幫長輩創造舞台、鼓勵社區參與、增進自信心，更期待把被服務者轉換變成服務者，「確實落實健康老化、活躍老化、成功老化」。

青陽協會總幹事黃當得「感謝社會各界與上級單位時時鼓勵」，他說，督促是我們最強有力的後盾，希望可以連結多方資源建構健康、幸福、活力、友善的健康老、快樂老目標也創造幸福與安心。

台南市老年人口總計28萬3254人，已進入高齡社會，宗旨關懷弱勢老人的青陽協會成立4年，「本於人飢己飢人溺己溺的胸懷，致力關懷長者生活照顧與幫助長者健康運動為努力的目標」。

協會歡迎醫院與志工參與。圖／青陽關懷協會提供
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老人家花時間運動學習演出更健康。圖／青陽關懷協會提供
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老人家上台演出宣傳預防家暴。圖／青陽關懷協會提供
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協會歡迎醫院與志工參與。圖／青陽關懷協會提供
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協會歡迎醫院與志工參與。圖／青陽關懷協會提供
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8、90歲阿嬤下廚做私房菜給外賓品嘗。圖／青陽關懷協會提供
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協會歡迎醫院與志工參與。圖／青陽關懷協會提供
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協會歡迎醫院與志工參與。圖／青陽關懷協會提供
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