鬧區中的祕境百年製材所 阿里山蒸汽火車帶你去

2019-01-25 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



阿里山林鐵推出搭蒸汽火車參觀市區祕境嘉義製材所套裝行程。記者謝恩得／攝影 分享 facebook

終於可以再搭到阿里山蒸汽火車，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處1月26日起至3月31日推出「檜來嘉驛」檜木列車，每周六、日行駛嘉義與北門站，每雙周有一班次的蒸汽火車。參加350元套裝行程導覽嘉義市區祕境百年嘉義製材所，並有鳥居造隧道模型等超值紀念品。

林鐵及文資處長黃妙修表示，阿里山林業鐵路邁入第106年，不再只是交通運輸工具，以全新面貌結合觀光、文化、歷史。

「檜來嘉驛」檜木列車活動分為套裝行程及搭乘體驗，即日起開放套裝行程網路訂票，搭乘體驗每周六、日各有3班次，套裝行程則是周六日上下午各1車次（10時及13時），每車次限60人，柴油列車售價每人300元、附掛蒸汽火車350元，還有紀念票卡、Q版蒸汽火車及鳥居造隧道、蒸汽火車造型煎餅，物超所值。

搭乘體驗可當日於嘉義及北門站現場購票，單程柴油列車每人100元、附掛蒸汽火車頭150元，均可獲得專屬紀念車票。

最特別的是Shay蒸汽火車頭再度亮相，而遊客乘坐的檜木車廂是仿造1925年日本皇室專用貴賓車，乘著林鐵小火車穿梭車庫園區和都市之間，彷彿回到百年前的林業勝地。

套裝行程贈送的Q版鳥居造隧道彷若日本神社鳥居，是日據時期木構造隧道工法，目前相當罕見。套裝行程還有專人導覽解說，探訪車庫園區珍貴歷史車輛、超人氣檜意森活村、日式北門驛車站，以及參觀未正式開放的百年嘉義製材所，見證底藏半世紀的地下動力遺構，體驗全台僅有的百年乾燥室情境。