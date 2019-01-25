鬧區中的幽美祕境百年製材所 阿里山蒸汽火車帶你去

2019-01-25 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



終於可以搭到阿里山蒸汽火車，而且還能深入鬧區中的幽美祕境百年嘉義製材所。林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處1月26日起至3月31日推出「檜來嘉驛」檜木列車，每週六、日行駛嘉義往返北門站，每雙周更有一班次的蒸汽火車。參加350元的套裝行程，一路導覽林業鐵路文化和風光，並有鳥居造隧道模型等超值紀念品。

林鐵及文資處長黃妙修表示，阿里山林鐵邁入第106年，不再只是交通運輸工具，以全新面貌結合觀光、文化和歷史。

「檜來嘉驛」檜木列車活動分為套裝行程及搭乘體驗兩種遊程。搭乘體驗每週六、日各有3班次，可當日於嘉義及北門站現場購票，單程柴油列車每人100元、附掛蒸汽火車頭150元，均可獲得專屬紀念車票。

套裝行程（網路訂票）則是周六日上下午各1班，其中柴油列車售價每人300元、附掛蒸汽火車350元，還有紀念票卡、Q版蒸汽火車及鳥居造隧道、蒸汽火車造型煎餅。

阿里山蒸汽火車再度亮相，遊客乘坐的檜木車廂是仿造1925年日本皇室專用貴賓車，乘著林鐵小火車穿梭車庫園區和都市之間，彷彿回到百年前的林業勝地。

套裝行程贈送的Q版鳥居造隧道，是日據時期木構造隧道工法，已相當罕見。套裝行程還有專人導覽解說，探訪車庫園區珍貴歷史車輛、超人氣檜意森活村、日式北門驛車站，以及參觀未正式開放的百年嘉義製材所，見證埋藏半世紀的地下動力遺構，體驗全台僅有的百年乾燥室情境。