親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

鬧區中的幽美祕境百年製材所 阿里山蒸汽火車帶你去

2019-01-25 08:16聯合報 記者謝恩得╱即時報導

終於可以搭到阿里山蒸汽火車，而且還能深入鬧區中的幽美祕境百年嘉義製材所。林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處1月26日起至3月31日推出「檜來嘉驛」檜木列車，每週六、日行駛嘉義往返北門站，每雙周更有一班次的蒸汽火車。參加350元的套裝行程，一路導覽林業鐵路文化和風光，並有鳥居造隧道模型等超值紀念品。

林鐵及文資處長黃妙修表示，阿里山林鐵邁入第106年，不再只是交通運輸工具，以全新面貌結合觀光、文化和歷史。

「檜來嘉驛」檜木列車活動分為套裝行程及搭乘體驗兩種遊程。搭乘體驗每週六、日各有3班次，可當日於嘉義及北門站現場購票，單程柴油列車每人100元、附掛蒸汽火車頭150元，均可獲得專屬紀念車票。

套裝行程（網路訂票）則是周六日上下午各1班，其中柴油列車售價每人300元、附掛蒸汽火車350元，還有紀念票卡、Q版蒸汽火車及鳥居造隧道、蒸汽火車造型煎餅。

阿里山蒸汽火車再度亮相，遊客乘坐的檜木車廂是仿造1925年日本皇室專用貴賓車，乘著林鐵小火車穿梭車庫園區和都市之間，彷彿回到百年前的林業勝地。

套裝行程贈送的Q版鳥居造隧道，是日據時期木構造隧道工法，已相當罕見。套裝行程還有專人導覽解說，探訪車庫園區珍貴歷史車輛、超人氣檜意森活村、日式北門驛車站，以及參觀未正式開放的百年嘉義製材所，見證埋藏半世紀的地下動力遺構，體驗全台僅有的百年乾燥室情境。

相關訂票資訊查詢林鐵及文資處官網查詢（https://afrch.forest.gov.tw/0000059

嘉義製材所當年兼具林業工業和軍事要地，一般民眾無法進入。記者謝恩得／攝影
嘉義製材所當年兼具林業工業和軍事要地，一般民眾無法進入。記者謝恩得／攝影
分享
早年吊掛運送木頭的天車，目前保留的規模僅當時的一半。記者謝恩得／攝影
早年吊掛運送木頭的天車，目前保留的規模僅當時的一半。記者謝恩得／攝影
分享
蒸汽火車套裝行程售價350元，並送紀念票卡、Q版蒸汽火車及鳥居造隧道、蒸汽火車造...
蒸汽火車套裝行程售價350元，並送紀念票卡、Q版蒸汽火車及鳥居造隧道、蒸汽火車造型煎餅，物超所值。記者謝恩得／攝影
分享
位於嘉義市的祕境百年嘉義製材所，很有深度的優美園區，嘉義市民都少有人知道。記者謝...
位於嘉義市的祕境百年嘉義製材所，很有深度的優美園區，嘉義市民都少有人知道。記者謝恩得／攝影
分享
阿里山林鐵從嘉義到北門車站還有許多鮮為人知的歷史據點。。記者謝恩得／攝影
阿里山林鐵從嘉義到北門車站還有許多鮮為人知的歷史據點。。記者謝恩得／攝影
分享
早年日本皇室搭乘的檜木車廂 。記者謝恩得／攝影
早年日本皇室搭乘的檜木車廂 。記者謝恩得／攝影
分享
套裝行程導覽車庫園區和檜意森活村。記者謝恩得／攝影
套裝行程導覽車庫園區和檜意森活村。記者謝恩得／攝影
分享
百年嘉義製材所挖掘出來的地下構造古蹟。記者謝恩得／攝影
百年嘉義製材所挖掘出來的地下構造古蹟。記者謝恩得／攝影
分享
阿里山林鐵推出搭蒸汽火車參觀市區祕境嘉義製材所套裝行程。記者謝恩得／攝影
阿里山林鐵推出搭蒸汽火車參觀市區祕境嘉義製材所套裝行程。記者謝恩得／攝影
分享

【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

菜農控訴過去雲縣國小營養午餐費低 縣府：感同身受

2019-01-25 20:57

雲林營養午餐費用低引菜農批評 校方：那是3菜1湯

2019-01-25 19:21

老漁村因這片烏魚子彩繪走紅 成了雲林春節新祕境

2019-01-25 21:02

讓職災勞工過好年 台南職業工會接力做愛心

2019-01-25 20:47

日本唯一駐台公務員 阿部真行獲續留台南了

2019-01-25 18:37

林燕祝質詢稱「有團體叫NGO」 網友：有家電視台叫SNG

2019-01-25 17:28

國小營養午餐1餐18元 林佳新痛罵：什麼狗屁政府？

2019-01-25 16:37

雲縣垃圾堆積如山 張麗善質疑垃圾機械處理能力

2019-01-25 16:07

迎豬年縣府送春聯 張麗善親筆揮毫

2019-01-25 15:46

台南官田慈聖宮寒冬送暖 大年初一還可求財運

2019-01-25 15:23

翁章梁發紅包：兩個第一次 都給聖心教養院

2019-01-25 15:23

影／看醫師、護士跳「人猿泰山」 洗腦舞賀歲

2019-01-25 13:11

影╱漫畫、書畫、浮世繪 跨時空看三國赤壁人物

2019-01-25 12:24

肯定黃偉哲 環團：公開邀請蔡英文到龍崎走一遭

2019-01-25 11:50

市府宣布龍崎堊地為暫定自然地景 歐欣：錯愕、不解

2019-01-25 11:23

鬧區中的祕境百年製材所 阿里山蒸汽火車帶你去

2019-01-25 10:57

龍崎掩埋場有變數？ 黃偉哲：指定堊地為暫定自然地景

2019-01-25 10:31

玩豬格格九宮格 行銷嘉縣之美

2019-01-24 23:47

維冠重建明年完工 李宗典：念佛定心

2019-01-24 23:45

嘉市觀光新聞處長張婉芬 串聯點線面景點

2019-01-24 23:41

年終平均10萬 嘉基：歷年最多

2019-01-24 23:36

鄧麗君冥誕 雲林故居辦音樂會

2019-01-24 23:34

台南建議 廢除汽機車里程數登記

2019-01-24 23:31

南美館周日開幕 5月中前免費

2019-01-24 23:25

七股沿海設光電基地 環團憂候鳥棲地消失

2019-01-24 23:14

Google之後 東電將投資台南沙崙科技城30億

2019-01-24 23:13

Google買台南綠電 保育團體：怕反光嚇跑黑面琵鷺

2019-01-24 22:46

軍營蓋在每坪逾15萬元黃金地 居民盼打造科技親民營區

2019-01-24 20:21

年吸20萬人潮 台灣國際蘭展早鳥票買一送一

2019-01-24 19:42

新港商圈年貨大街 多種優惠好康持續到元宵節

2019-01-24 19:40

NET服飾10年送1億餘元購衣金 讓弱勢孩子過年有新衣

2019-01-24 19:39

俯瞰嘉義無敵夜景 太平雲梯夜間燈橋2月5日試營運

2019-01-24 19:15

汰舊換新清家具 嘉市便利申請免費清

2019-01-24 17:44

雲林有史以來最快 縣府今天開帳

2019-01-24 17:38

鄧麗君66歲冥誕音樂會 26日雲林歌后故居登場

2019-01-24 16:20

暖冬名牌冬衣降價 紅色女性開運內衣營收翻倍

2019-01-24 16:05

大林慈濟醫院每天上百志工 服務病患也服務醫護人員

2019-01-24 16:01

作為Google採購綠電首座亞洲城市 台南有這些優點

2019-01-24 16:00

台南震災洪家益雙腿截肢 期待工作自食其力

2019-01-24 15:19
看更多

熱門文章

國小營養午餐1餐18元 林佳新痛罵：什麼狗屁政府？

2019-01-25 16:37

校長就愛賓士車？ 新北國中校長被爆擁5輛賓士輪停校園

2019-01-25 11:14

高雄發10元發財金 游淑慧：韓國瑜市府別搶功

2019-01-25 09:28

好康！台中烏日26日上午9時免費拔蘿蔔又送袋子

2019-01-25 09:29

5輛賓士車停學校 校長承認疏失提早退休

2019-01-25 20:43

日本唯一駐台公務員 阿部真行獲續留台南了

2019-01-25 18:37

房東注意！高市首創要求出租前裝住警器 最高罰3萬

2019-01-25 13:10

網路訂餐外送服務大出包 網友瘋搶0元披薩

2019-01-25 13:37

林燕祝質詢稱「有團體叫NGO」 網友：有家電視台叫SNG

2019-01-25 17:28

新北警新公文系統 刑警怒：移送書輸不進，人犯出不去

2019-01-25 13:57

影／愛車來這洗「春節不加價」 還能助身障者自立

2019-01-25 15:03

雲林營養午餐費用低引菜農批評 校方：那是3菜1湯

2019-01-25 19:21

愛辣成痴一種15年 他的辣椒讓民眾大開眼界

2019-01-25 16:03

屏東綵燈節今晚點燈 為台灣燈會揭開序幕

2019-01-25 19:43

影／看醫師、護士跳「人猿泰山」 洗腦舞賀歲

2019-01-25 13:11

雲縣垃圾堆積如山 張麗善質疑垃圾機械處理能力

2019-01-25 16:07

打造花園城市 花蓮縣長帶頭種蘭花還要送苗木

2019-01-25 12:24

九份大塞車會對不起來玩的人 侯友宜：過年我一定來

2019-01-25 17:05

諷夾娃娃機亂象議員送飛機杯 林明溱：我有保溫杯

2019-01-25 13:39

輔大違租工業用地當學生宿舍 市府：維護學生租屋安全

2019-01-25 20:25

龍崎掩埋場有變數？ 黃偉哲：指定堊地為暫定自然地景

2019-01-25 10:31

老漁村因這片烏魚子彩繪走紅 成了雲林春節新祕境

2019-01-25 21:02

鬧區中的幽美祕境百年製材所 阿里山蒸汽火車帶你去

2019-01-25 08:16

鄭文燦：清潔隊收垃圾不收紅包 一句真摯感謝心意足

2019-01-25 14:39

當肯來了！ 花蓮市第二座當肯裝置藝進駐成打卡景點

2019-01-25 12:33

名字有英、文、國、瑜、哲、明、溱 春節免費遊渡假村

2019-01-25 20:36

市府宣布龍崎堊地為暫定自然地景 歐欣：錯愕、不解

2019-01-25 11:23

交通寧靜區要有成效 專家提3大建議

2019-01-25 08:28

陳鴻上菜在潭雅 在地食材化身年菜私房料理

2019-01-25 18:01

高雄女監日頭妹烘焙坊 助受刑人出獄後創業

2019-01-25 07:49

王惠美施政滿月挨轟 彰縣府反駁

2019-01-25 18:44

真的好像！ 南雅奇岩旁有顆珍珠扇貝

2019-01-25 14:06

關掉深澳燃煤電廠 侯友宜：這裡要變最美觀光景點

2019-01-25 12:59

被罵不幫喪家收腳尾飯廚餘 真相讓人傻眼

2019-01-25 19:56

菜農控訴過去雲縣國小營養午餐費低 縣府：感同身受

2019-01-25 20:57

新北冷氣冰箱最高補助3千 預計4月起受理

2019-01-25 16:25

中市區長陳小菲巧思 公園小山丘變身最長溜滑梯

2019-01-25 11:31

校長私家車遭指占學生空間 新北市府嚴厲譴責

2019-01-25 19:38

肯定黃偉哲 環團：公開邀請蔡英文到龍崎走一遭

2019-01-25 11:50

看好金門消費市場 首家adidas產品專賣店進駐

2019-01-25 20:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top