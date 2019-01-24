南美館周日開幕 5月中前免費

2019-01-24 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



台南市美術館本周日將開館，陽光透過鏤空的屋頂桁架灑落大廳，相當詩意。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

台南市美術館本周日（27日）將盛大開幕，館長潘襎說，該館由日本建築大師坂茂的團隊設計，外觀與內部都有日人的特色「白白的」，坂茂還設計了十分特別的鋼構屋頂桁架，像是一朵大花開在美術館的頭上，採光非常好，到5月中旬、開館展結束之前入館都是免費。

「我們現在都一天當兩天用」南美館館長潘襎表示。南美館興建過程中，去年遇到大雨下個不停，工程延後，雖然已經把開館日期從去年底延到本月底，相關的工程仍然相當緊湊，可能會趕在開館當日才能夠拿到使用執照，目前館內工程還在做最後的收尾。

館方昨天舉辦開館記者會，表示27日下午3點將封街在忠義路上舉辦開館典禮，而晚間6點則開放給一般民眾參觀，未來門票到底要收多少，目前尚未定案。

台南市美術館本周日將盛大開館，屆時民眾可以看到美麗的屋頂桁架。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook 館內有18個展廳是全台美術館中展廳最多的，將分階段開幕，到5月中旬之前只開放一、二樓共計8個展廳，展出「台灣禮讚」，介紹戰後以來台灣藝術的發展，及常設館「藝術家專室」，展出館內收藏本土藝術家沈哲哉、郭柏川、許武雄及陳澄波的作品，總計200多件。

潘襎還透露一個美術館建築的祕密，在日本建築大師坂茂的設計下，館內有53座樓梯、也是全台美術館當中最多的。

南美館由白天太陽可穿透灑在大廳內，採光相當好，而館內處處「透明」，館員開玩笑「以後入館穿短褲、短裙的人要小心走光」。

據悉，開幕當天包括前行政院長賴清德將出席開幕典禮，總統蔡英文等人也將到場。