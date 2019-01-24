玩豬格格九宮格 行銷嘉縣之美

圖／魯永明 分享 facebook

春節將近，新科嘉義縣長翁章梁昨天與女藝人夏語心在縣府行銷。縣農會巧思設計11個鄉鎮市農會13項特產品限量版伴手禮盒，帶領議員及農會總幹事「玩豬格格九宮格」遊戲，介紹景點，扮可愛豬模樣，笑翻場，春節遊程請上文觀局臉書及官網。