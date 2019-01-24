Google買台南綠電 保育團體：怕反光嚇跑黑面琵鷺

2019-01-24 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



Google向台南太陽能光電板採購綠電，發電基地傳出是設在台南七股，將採魚電共生方式將太陽能板以架高方式放置在養殖魚池上，因七股沿海鳥類生態豐富，又有國際級保育明星黑面琵鷺年年來過冬，屬生態敏感區，保育團體就憂心「反光會不會把黑面琵鷺嚇跑了」。

七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽也質疑「魚電共生專案計畫還沒通過，業者就在賣電？」他表示，農委會漁業署的魚電共生專案計畫，地方及環保團體均提出強烈質疑，認為草案太過粗糙，依照中央版本是要縣市政府畫出適合規劃魚電共生的區域，再由綠能業者提出申請，而不是由業者提出要在什麼地方設置，政府部門再去審查。

楊惠欽說，第一次工作會報時，環保團體提出台 61線（西濱快速道路）以西的生態敏感區要排除，以及台61以東的生態熱點區也要排除設置太陽能光電板，另外魚電共生規劃，是以40%種電，60 %保留養殖，但要創造成70%的養殖產能，也尚未評估能否達成預期產能，以及那些養殖種類適合 。

台南市鳥會理事長潘致遠也呼籲政府不要太躁進，太陽能光電板即使避開生態敏區，但也不要一下子就設置3、400公頃，反光會不會影響到鳥類，造成黑面琵鷺不再回來？大家心理都還有很多疑慮，且一旦投資設下去就是長期20年合約，一定要慎重。

在大學任教的張順雄教授長期拍攝及關心黑面琵鷺，他表示，黑面琵鷺年年來台南過冬，台南環境就是國際生態的指摽，政府在推動綠能產業時，要考量是否造成棲地消失及保育候鳥的生態變化？台江國家公園及雲嘉南濱海國家風景區也要提出專業建言， 公眾力量也要在關鍵時刻發揮出來，共同守護自然生態。