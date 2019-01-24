軍營蓋在每坪逾15萬元黃金地 居民盼打造科技親民營區

2019-01-24 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



荒廢20多年的虎尾空軍基地，將改建為兵工訓練中心。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 雲林縣虎尾高鐵特定區昂貴的黃金地段將興建為兵工軍營，居民擔心50多公頃偌大的軍營，將阻礙新市鎮的發展，向立委蘇治芬陳情請求軍營能多元開發，將來與相鄰的虎尾科技大學及社區結合，館舍設計符合當地地景風貌，更可發展無人飛機航空救難機隊，打造「科技工兵示範基地」朝國防科技方向發展，讓軍營更親民且具發展性，化阻力為助力。軍方代表樂觀其成，未來設計更符合地方需求。

虎尾空軍基地解編後，百餘公頃土地已開發為高鐵特定區、農博生態園區及虎尾科大與台大分校，是虎尾的新市鎮，如今建案林立、地價飆漲，每坪少說都已在15萬元起跳，國防部保留52公頃，計畫明年動工，將以25億元建造工兵訓練基地。

一個市鎮發展的明日之星，將因軍營的阻隔而受限！雲林縣議員顏旭懋及虎尾鎮代副主席陳樹泉、鎮代林武正、李政峰與李素娥、王彥量齊聲反對，強調新開發區發展扶搖直上，舉目盡是精華的黃金地段，只用來建軍營實很可惜，也將阻礙發展，他們反對傳統式軍營，請求國防部配合注入在地元素，妥善規劃軍區，讓軍營也可以很親民。

立委蘇治芬今天會同軍備局少將工營處長張大偉及陸軍司令部多位軍官、虎尾鎮代表會踏勘並說明軍營的規劃，張大偉說，配合國防部的興安專案，檢討老舊營區的整建及營區合併，預計將虎尾營區開發為設有駐兵、訓練、休閒及眷屬照顧的大營區，主要以工兵為主，將來對雲嘉地區救災的機動，將有很大助益。

虎科大教授戴守谷則用以色列全民皆兵的富強實例，強調相鄰的虎科大是台灣航學術居冠的大學，無人機發展成就非凡，若能合作成立第一支無人救災機隊，朝「科技兵工示範基地」發展，相信更能地盡其利。雲林農業經理人協會理事長謝萬來也說，軍區的大型館舍可與社區及雲林農業結合，除活動中心或中正堂可與社區共用，更可作為國防武器大展和農機展的策展中心，將更能吸引人潮帶動發展。

蘇治芬指出，國軍未來起碼有3千名兵力進駐是好事，但也可考慮釋放部分土地與地方共生共構，解決雲林缺乏大型場館的窘境，期待將來營區館舍設計能與高鐵特定區秀麗的地景建築契合，希望國防部與地方多溝通化解阻力，讓兵訓也能兼顧地方發展。