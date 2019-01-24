年吸20萬人潮 台灣國際蘭展早鳥票買一送一

2019-01-24 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



2019台灣國際蘭展」將於3月2日至3月11日在台南市後壁區臺灣蘭花生物科技園區登場！今年以「蘭境閱 讀臺南」為主題，穿越時空之門，讓民眾可以一睹台南近400年的古城故事與蘭花風采，台南市農業局今天召開記者會，公布早鳥票優惠，在7-11及全家2大超商通路，享全票買一送一，即日起至2月11日截止！

「台灣國際蘭展」以創新手法及獨特視覺效果，將蘭花的千姿百態融合府城當地傳統文化、藝術、慶典、產業等特色，展現傳統與現代歲月穿梭下花花世界的風貌，每年均吸引超過20萬人次參觀。

農業局表示，想一睹蘭展盛況又不想購票排隊人擠人，今年有三種購票通路：超商購票、網路購票以及現場購票，一、超商購票：在7-11或全家超商購票，全票享有早鳥票買一送一的優惠，期限到2月11日；二、網路購票：連結蘭展官網-購票資訊；三、現場購票：除以現金支付，今年新推出悠遊卡、一卡通、Apple Pay、Samsung Pay方便付款。