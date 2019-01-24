NET服飾10年送1億餘元購衣金 讓弱勢孩子過年有新衣

2019-01-24 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



知名的NET主富服飾公司董事長黃文貞，每年大手筆捐助新春購衣金給雲林家扶中心的受扶家庭，今年加碼到80萬元，每人送購衣金2000元，今天封館讓400名受扶人任意挑選喜愛的新衣好過年，使新開幕的服飾店更加喜氣洋洋。

NET服飾從2009年88風災至今，每年捐贈全國22處家扶中心各50萬元的購衣金，合計1億1000萬元，今年加碼到80萬元，每人有2000元。前兩天才開幕的NET虎尾店，今天全面封館提供受扶家庭專屬的採買環境，店員熱情親切招呼，讓親子備感溫暖及尊榮。

住水林鄉的王阿嬤照顧讀國1及小6的孫子，平常所穿的衣物不是親友汰換的舊衣，就是夜市或地攤買的，「這世人還不曾進過服飾店」老人家不曾穿過名牌衣，更沒聽過服飾店的名字，這次陪孫子第一次走進NET店，宛如劉姥姥逛大觀園，兩小孫子開心買到新衣服，樂不可支。

家住東勢鄉的林小弟弟，因海口風大，想要一件保暖又新潮的外套，店員協助下選了發熱衣褲，他欣悅地說，以後海風再強，不必擔心上課會手腳冷吱吱。

雲林家扶中心主任廖志文表示，NET董座黃文貞是雲林人，深知許多家住偏遠的受扶戶，因路途遠即便送了購衣金，也不便來買，所以選在雲林中心點的虎尾開店，日前視察新開的虎尾店，要求在家扶採購前，務必要完成電梯，好讓阿公阿嬤上下樓方便，非常貼心。