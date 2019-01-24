親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

暖冬名牌冬衣降價 紅色女性開運內衣營收翻倍

2019-01-24 16:05聯合報 記者黃寅╱即時報導

今年暖冬，許多知名品牌冬衣已紛紛開始降價，唯獨女性的貼身內衣每年過年都是旺季，今年業者也都力推新樣式，其中紅色內衣更是每年女性採購的大宗，營收看好翻倍。

日曜天地Outlet看準保暖的外套採購商機，明天起至下個月25日推出「十大名牌休閒外套，下殺１折起」，這些品牌有The North Face、Traveler、ROXY、Columbia、Timberland、ROOTS、Levis、Hush Puppies、PROTEST、JOTT等，產品有戶外機能外套、帽T舖棉外套、羽絨外套、西裝外套、大衣、毛外套、針織外套等。

Outlet人員指出，貨量高達6000件，折扣殺到1折起，除了滿足消費者的保暖需求，因為產品樣式多，有各種不同場合及機性能的外套，只要消費者想買的外套，這裡都能買的到。

她說，以頂級機能服飾品牌TRAVELER旅行者的「Gore-tex」系列的防風防水外套為例，原價10800元的男款防風防水透氣單件式外套，只要5400元，藝人修杰楷運動穿搭款The North Face防風防潑水夾克，原價5380元，現也特價2690元、另像BENETTON兩面式西裝外套，原價9980元，特價998元、Hush Puppies針織外套，原價3480元，現在不用400元就能打包買回家，都是1折商品。

台灣奧黛莉公司看好過年是女性內衣的旺季，特別推出「開運粉鑽系列」也就是在胸罩中間加上粉鑽裝飾，且每一款都有獨特造型。

而且為回饋消費者，從本月18日起到下個月10日都是買一送一，歡迎消費者前往。

奧黛莉公司人員指出，每年春節都是女性內衣的旺季，一般而言，總體商品都可能成長兩成，但特別是紅色產品，營收都幾乎是翻倍的，因此使得他們十分重視這段時間的銷售，並希望大家真的能因此開運。

台灣奧黛莉公司看好過年是女性內衣的旺季，特別推出「開運粉鑽系列」也就是在胸罩中間...
台灣奧黛莉公司看好過年是女性內衣的旺季，特別推出「開運粉鑽系列」也就是在胸罩中間加上粉鑽裝飾，且每一款都有獨特造型。記者黃寅／攝影
分享
日曜天地Outle推出的Hush Puppies外套（右）以3件打2折來看，只要...
日曜天地Outle推出的Hush Puppies外套（右）以3件打2折來看，只要1136元，昨邊小姐穿的上身毛衣則是348元。記者黃寅／攝影
分享
台灣奧黛莉公司看好過年是女性內衣的旺季，特別推出「開運粉鑽系列」也就是在胸罩中間...
台灣奧黛莉公司看好過年是女性內衣的旺季，特別推出「開運粉鑽系列」也就是在胸罩中間加上粉鑽裝飾，且每一款都有獨特造型。記者黃寅／攝影
分享
台灣奧黛莉公司看好過年是女性內衣的旺季，特別推出「開運粉鑽系列」也就是在胸罩中間...
台灣奧黛莉公司看好過年是女性內衣的旺季，特別推出「開運粉鑽系列」也就是在胸罩中間加上粉鑽裝飾，且每一款都有獨特造型。記者黃寅／攝影
分享

保暖西裝開運
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

Google買台南綠電 保育團體：怕反光嚇跑黑面琵鷺

2019-01-24 22:46

軍營蓋在每坪逾15萬元黃金地 居民盼打造科技親民營區

2019-01-24 20:21

年吸20萬人潮 台灣國際蘭展早鳥票買一送一

2019-01-24 19:42

新港商圈年貨大街 多種優惠好康持續到元宵節

2019-01-24 19:40

NET服飾10年送1億餘元購衣金 讓弱勢孩子過年有新衣

2019-01-24 19:39

俯瞰嘉義無敵夜景 太平雲梯夜間燈橋2月5日試營運

2019-01-24 19:15

汰舊換新清家具 嘉市便利申請免費清

2019-01-24 17:44

雲林有史以來最快 縣府今天開帳

2019-01-24 17:38

鄧麗君66歲冥誕音樂會 26日雲林歌后故居登場

2019-01-24 16:20

謝龍介稱陸媒報假訊息 民進黨控玩一國兩制兩面手法

2019-01-24 16:12

防非洲豬瘟演習逼真 翁章梁：希望「白忙一場」

2019-01-24 16:03

大林慈濟醫院每天上百志工 服務病患也服務醫護人員

2019-01-24 16:01

作為Google採購綠電首座亞洲城市 台南有這些優點

2019-01-24 16:00

台南震災洪家益雙腿截肢 期待工作自食其力

2019-01-24 15:19

抽查大賣場年貨食品 張麗善：雲林農產最新鮮

2019-01-24 14:32

影╱震災埋53小時獲救 曹瑋瓴復健3年再出發

2019-01-24 13:59

九華山地藏庵捐助嘉義縣低收入戶冬令救濟金

2019-01-24 13:22

他過年丟家具 把藏在裡面的巨款都扔了

2019-01-24 12:38

影╱台南美術館27日開館 建築秘密告訴你

2019-01-24 12:35

中央擬禁陸資通產品 南市府：網路早已不能連大陸網站

2019-01-24 11:01

寒流催紅台南六甲落羽松 因這些事更美了

2019-01-24 10:04

除夕「回嘉」省很大！搭嘉義縣公車全線免費

2019-01-24 09:28

退休課長結合產銷班成立合作社 整合行銷在地農產

2019-01-24 07:55

中油智慧綠能加油站 嘉義信義路站啟動

2019-01-24 06:01
看更多

熱門文章

國小營養午餐1餐18元 林佳新痛罵：什麼狗屁政府？

2019-01-25 16:37

校長就愛賓士車？ 新北國中校長被爆擁5輛賓士輪停校園

2019-01-25 11:14

高雄發10元發財金 游淑慧：韓國瑜市府別搶功

2019-01-25 09:28

好康！台中烏日26日上午9時免費拔蘿蔔又送袋子

2019-01-25 09:29

5輛賓士車停學校 校長承認疏失提早退休

2019-01-25 20:43

日本唯一駐台公務員 阿部真行獲續留台南了

2019-01-25 18:37

房東注意！高市首創要求出租前裝住警器 最高罰3萬

2019-01-25 13:10

網路訂餐外送服務大出包 網友瘋搶0元披薩

2019-01-25 13:37

林燕祝質詢稱「有團體叫NGO」 網友：有家電視台叫SNG

2019-01-25 17:28

新北警新公文系統 刑警怒：移送書輸不進，人犯出不去

2019-01-25 13:57

影／愛車來這洗「春節不加價」 還能助身障者自立

2019-01-25 15:03

雲林營養午餐費用低引菜農批評 校方：那是3菜1湯

2019-01-25 19:21

愛辣成痴一種15年 他的辣椒讓民眾大開眼界

2019-01-25 16:03

屏東綵燈節今晚點燈 為台灣燈會揭開序幕

2019-01-25 19:43

影／看醫師、護士跳「人猿泰山」 洗腦舞賀歲

2019-01-25 13:11

雲縣垃圾堆積如山 張麗善質疑垃圾機械處理能力

2019-01-25 16:07

打造花園城市 花蓮縣長帶頭種蘭花還要送苗木

2019-01-25 12:24

九份大塞車會對不起來玩的人 侯友宜：過年我一定來

2019-01-25 17:05

諷夾娃娃機亂象議員送飛機杯 林明溱：我有保溫杯

2019-01-25 13:39

輔大違租工業用地當學生宿舍 市府：維護學生租屋安全

2019-01-25 20:25

龍崎掩埋場有變數？ 黃偉哲：指定堊地為暫定自然地景

2019-01-25 10:31

鬧區中的幽美祕境百年製材所 阿里山蒸汽火車帶你去

2019-01-25 08:16

鄭文燦：清潔隊收垃圾不收紅包 一句真摯感謝心意足

2019-01-25 14:39

當肯來了！ 花蓮市第二座當肯裝置藝進駐成打卡景點

2019-01-25 12:33

老漁村因這片烏魚子彩繪走紅 成了雲林春節新祕境

2019-01-25 21:02

名字有英、文、國、瑜、哲、明、溱 春節免費遊渡假村

2019-01-25 20:36

市府宣布龍崎堊地為暫定自然地景 歐欣：錯愕、不解

2019-01-25 11:23

交通寧靜區要有成效 專家提3大建議

2019-01-25 08:28

高雄女監日頭妹烘焙坊 助受刑人出獄後創業

2019-01-25 07:49

陳鴻上菜在潭雅 在地食材化身年菜私房料理

2019-01-25 18:01

王惠美施政滿月挨轟 彰縣府反駁

2019-01-25 18:44

真的好像！ 南雅奇岩旁有顆珍珠扇貝

2019-01-25 14:06

關掉深澳燃煤電廠 侯友宜：這裡要變最美觀光景點

2019-01-25 12:59

被罵不幫喪家收腳尾飯廚餘 真相讓人傻眼

2019-01-25 19:56

菜農控訴過去雲縣國小營養午餐費低 縣府：感同身受

2019-01-25 20:57

新北冷氣冰箱最高補助3千 預計4月起受理

2019-01-25 16:25

中市區長陳小菲巧思 公園小山丘變身最長溜滑梯

2019-01-25 11:31

校長私家車遭指占學生空間 新北市府嚴厲譴責

2019-01-25 19:38

肯定黃偉哲 環團：公開邀請蔡英文到龍崎走一遭

2019-01-25 11:50

王惠美就任滿月 民進黨團質疑建設都「會沒」

2019-01-25 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top