暖冬名牌冬衣降價 紅色女性開運內衣營收翻倍

2019-01-24 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



今年暖冬，許多知名品牌冬衣已紛紛開始降價，唯獨女性的貼身內衣每年過年都是旺季，今年業者也都力推新樣式，其中紅色內衣更是每年女性採購的大宗，營收看好翻倍。

日曜天地Outlet看準保暖的外套採購商機，明天起至下個月25日推出「十大名牌休閒外套，下殺１折起」，這些品牌有The North Face、Traveler、ROXY、Columbia、Timberland、ROOTS、Levis、Hush Puppies、PROTEST、JOTT等，產品有戶外機能外套、帽T舖棉外套、羽絨外套、西裝外套、大衣、毛外套、針織外套等。

Outlet人員指出，貨量高達6000件，折扣殺到1折起，除了滿足消費者的保暖需求，因為產品樣式多，有各種不同場合及機性能的外套，只要消費者想買的外套，這裡都能買的到。

她說，以頂級機能服飾品牌TRAVELER旅行者的「Gore-tex」系列的防風防水外套為例，原價10800元的男款防風防水透氣單件式外套，只要5400元，藝人修杰楷運動穿搭款The North Face防風防潑水夾克，原價5380元，現也特價2690元、另像BENETTON兩面式西裝外套，原價9980元，特價998元、Hush Puppies針織外套，原價3480元，現在不用400元就能打包買回家，都是1折商品。

台灣奧黛莉公司看好過年是女性內衣的旺季，特別推出「開運粉鑽系列」也就是在胸罩中間加上粉鑽裝飾，且每一款都有獨特造型。

而且為回饋消費者，從本月18日起到下個月10日都是買一送一，歡迎消費者前往。