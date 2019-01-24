大林慈濟醫院每天上百志工 服務病患也服務醫護人員

2019-01-24 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



大林慈濟醫院成立19年來，每天都有160位醫療志工到醫院提供親切服務，服務時數滿2000小時的志工共有484位。副院長陳金城今天帶領院內同仁向志工感恩一年的辛勞，並舉辦感恩志工活動，醫護行政人員準備手製小卡、保溫鍋等禮物，向長期奉獻的志工們表達感恩。

現場近400位志工齊聚大林慈濟醫院大講堂，陳金城表示，醫院內處處都可看見志工身影，他們把醫院當成自己的家、把醫院員工們當作像自己的孩子般照顧，有的志工雖然都已8、90歲了，即使年老體衰，但精神仍相當敏銳，服務大家的精神令人感佩。

來自台南的慈濟志工蔡麗珠，民國97年加入慈濟環保志工，當年因25歲的兒子病逝，悲痛到只想躲在家中，不想面對人群，直到慈濟人的關懷與鼓勵，讓她走出來，接受志工培訓後，99年到大林慈濟醫院擔任醫療志工。

蔡麗珠說，有一次到病房服務，陪伴一位60多歲阿嬤，因兒子40歲往生，阿嬤從此變得精神失常，每天都說要找兒子說話，甚至有時還會哭上一整天，蔡麗珠與她分享自身經歷，這位阿嬤才漸漸學會接受，不再以淚洗面。