台南震災洪家益雙腿截肢 期待工作自食其力

2019-01-24 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南永康維冠大樓震災倒塌將滿3年，台南市政府今天探視災民了解生活狀況。受災戶洪家益因下半身雙腿截肢，善款補助去年底已陸續結束，至今無法正常工作，請求市府協助找尋穩定工作，讓他能自立更生。

洪家益被救出現場時，心跳停止近20分鐘，事後半年歷經20多次大小手術鞥，住院285天自大腿骨以下全部截肢，除了生活復健十分不易，找尋工作也一再遭遇困難。