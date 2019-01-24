抽查大賣場年貨食品 張麗善：雲林農產最新鮮

2019-01-24 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



春節將屆，為讓鄉親安心購買過好年，雲林縣長張麗善今率縣衛生局、縣消防局聯合抽查大賣場春節食品及消防安全設備，替民眾購年節食品把關，團圓飯吃得歡喜，張麗善也喊出「雲林農產最新鮮」，推薦消費者購買。

今衛生局及消防局聯合稽查大賣場，要給縣民一個安心購買的空間，張麗善逐一拿起貨架上食材，現場教學教導民眾如何挑選食材，從色澤、氣味著手，她也稱讚「雲林縣生產的蔬果就是新鮮又美味可口」，雲林良品就是品質保證。

家樂福公共事務服務部中區經理胡志光說，按照往年經驗，家樂福生鮮食品如生蝦、魚類銷量最高，賣場今年獲量準備充足，並將空氣抽出採用貼體包裝，利於保存；蔬果也不必煩惱，賣場與雲林農民蔬果契作，新增10多款商品，價格穩定品質有保障。

胡志光表示，賣場預估今明2天消費人潮會逐漸湧現，基於民眾提前準備，本周六是購買高峰。

衛生局長曾春美表示，針對過年大宗食品臘肉、香腸、醬料等，環保局共抽驗95件商品，其中有2件商品標示不清、1件商品色素不符合規定，案件皆以轉交由外縣市衛生局處理。