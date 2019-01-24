影╱震災埋53小時獲救 曹瑋瓴復健3年再出發

2019-01-24 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



「 好不容易重新活了過來，社會各界又這麼關心我，不能讓大家失望」台南市政府今天訪視3年前台南大地震災民，其中永康維冠金龍大樓住戶曹瑋瓴埋在瓦礫堆下53小時才獲救， 全身是傷且右手遭石塊嚴重壓傷、左腳神經受損曾想輕生，因家人陪伴與各界關懷努力走出陰霾，擺脫輪椅再站起來，一步步 走回人群，不過到現在震殤的陰影還在，她還是不敢舊地重遊，回想起這三年邊復健邊工作的辛苦與家人的負擔，曹瑋瓴還是忍不住哽咽落淚。

曹瑋瓴雖然已經可以自己站起來行走，但受傷的腳到目前依舊沒有知覺， 手部沒有持續復健的話會很快萎縮，每星期都會固定到成大、奇美醫院復健並請中醫推拿針灸， 將近3年來身體的狀況確有持續改善，不過生活壓力還是很沉重。

她說，壓力雖大挫折難免，不過她一定勇敢面對，不能讓自己意志消沉，讓家人擔心，更要看重自己隨時把握機會幫助別人，把歡樂帶給別人， 這是她現在最想做的，因為自己好不容易有重心活過來的機會，一定要把握，更不能讓那麼多關心他幫助他的人失望，曹瑋瓴感謝各界協助尤其 社會局的社工員林亮圻，定期從新營騎摩托車來探望關心他不曾間斷，幫助她逐漸能以樂觀正向的心境來面對一切。

台南市政府社會局長黃志中，今天代表市長黃偉哲到永康區復國二路探望曹瑋瓴，因為市政府的相關補助到去年底，因為屆滿3年陸續中止，曹瑋瓴每星期目前有4天需要 到醫院復健，雖然每天上午依舊透過電話與網路在原來的新光人壽工作，但是房租、看護與交通相關費用還是負擔沉重， 希望市府能夠協助繼續補助搭乘復康巴士相關交通費用。