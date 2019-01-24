春節防堵非洲豬瘟 台南機場爭取中央支援

2019-01-24 13:01 中央社 台南24日電



台南市長黃偉哲今天在行政院會中表示，防堵非洲豬瘟，機場防疫是重中之重；台南機場有國際航線，但防疫人力、設備、防疫犬都不足，希望中央支援地方政府，加強防線。

台南市政府發布新聞稿指出，行政院長蘇貞昌今天主持院會，面對非洲豬瘟，黃偉哲在院會臨時動議提議，針對台南機場防疫，建議中央支援防疫硬體設備、防疫人力和防疫犬，才能加強邊境查緝管控，阻絕疫情於境外。

黃偉哲表示，台南機場有國際航線，他日前視察發現台南機場防疫人力、設備、防疫犬都不足，希望中央支援地方政府，加強防線，讓國人安心過好年。