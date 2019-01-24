年終獎金有感嗎？嘉基院長：已是歷年最多

2019-01-24 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



年關將至，許多員工最期待的莫過於年終獎金的發放，嘉義地區各大醫院年終獎金紛紛公布，成為醫護界的熱門話題。

長庚醫院繼去年發出年終獎金6個月，加上1.5萬元紅包後，今年仍比照辦理。雖然6個月年終獎金以底薪計，以平均值來計算，每名醫師可領到20萬至30萬元年終獎金，護理人員年終獎金也超過10萬元。

員工數約3300人的嘉義基督教醫院昨天開董事會通過年終獎金2個月加上2萬元紅包，院長姚維仁說，全院員工平均每人可領10萬元，已是歷年最多。

嘉義基督教醫院去年年終獎金是2個月全薪加1萬元紅包，今年紅包提高到2萬元，全院年終獎金總額約2.8億元，預計本月底前發放。

戴德森醫療財團法人與「嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會」（簡稱嘉基工會）去年簽訂團體協商，是全國第一個簽署團體協商的醫療體系、第二家醫院。嘉基工會理事長趙麟宇說，對員工來說，年終獎金當然愈多愈好，感謝院長照顧基層員工，期待醫院的經營持續開源節流，盈餘分享員工，工會也會扮演好監督角色。

天主教聖馬爾定醫院的年終獎金仍維持一個月全薪，不分職務、階級，一視同仁。一名資深員工說，他在聖馬爾定服務30年，年終獎金始終如一，但已感知足。

聖馬爾定醫院今年也依據員工年資，加發2000元至1萬5000元不等年終獎金，等於是「加碼」，希望讓員工覺得有感。

另，若四年一度衛福部評鑑有通過，聖馬爾定董事會慰勞員工辛勞，會發給評鑑獎金，今年剛好遇到評鑑，每名員工依年資不同，可獲3000至8000元不等的評鑑獎金。