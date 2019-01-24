翁章梁帶藝人夏語心扮豬行銷春節伴手禮

2019-01-24 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



春節將近，新科嘉義縣長翁章梁上午初登場，帶年輕人喜歡的女藝人夏語心，在縣府中庭行銷縣農會巧思設計，共13個鄉鎮市農會特產品限量版伴手禮盒，帶領議員及農會總幹事「玩豬格格九宮格」，介紹各地景點，扮可愛豬模樣，不按腳本演出，笑翻場，熱烈有趣。

春節九天假期去哪兒？文化觀光局推出「玩豬格格九宮格」，不論來嘉看雲去、找茶趣、當文青或是追幸福，九種風格玩法從山、海、平原一路暢玩，首次結合農會推出年節零嘴伴手禮，遊客不只眼睛賞高清風景、嘴巴更能嚐到各鄉鎮高CP值零食，就是要讓遊客來嘉玩都能開心「九」久！

上午宣傳記者會，女藝人夏語心穿著清涼性感熱褲，帶領舞著熱舞暖身表演，接著與翁章梁趣味互動，推介春節旅遊景點，夏語心說，臉書網友熱烈介紹旅遊景點，她到嘉義玩，還遶境拜媽祖，翁說「是神明遶境，不是妳遶境」，引起全場觀眾大笑。

翁章梁與夏語心帶領議員及農會總幹事「玩豬格格九宮格」，翁轉盤二次，分別中了扮豬樣及愛的抱抱，翁與水上鄉農會總幹事林聰賢愛的抱抱，又與大家嘟嘴學豬樣，夏語心帶翁章梁，蹲下彎腰翹臀，扮性感豬樣。

縣農會總幹事黃貞瑜推薦零嘴系列限量版禮盒，命名「憶童趣嘉遊」，將11個鄉鎮農會共13項產品，包裝成「春節限定」高CP值的伴手禮，可在春節初一至初六在嘉義市兆品酒店及東石漁人碼頭購買，每盒699元，禮盒巧妙設計與小朋友互動遊戲。