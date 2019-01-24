寒流催紅台南六甲落羽松 因這些事更美了

2019-01-24 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



規模堪稱全台最大的台南六甲落羽松林，原是因林鳳營牧場防牧所種植，是一處私房景點，因各地募名而來遊客越來越多，台南市政府協助六甲區公所著手改善環境，除完成農路鋪設柏油，種植草花和增設廁所、停車場外，緊鄰的菁埔埤之前因非灌溉期，水位下降，本周起水利會展開二期稻作供水灌溉，菁埔埤水位上漲，落羽松伴隨水景陪襯更美了。

六甲區公所近年來加強林鳳營落羽松周邊景點營造，因位在省道台1線六甲林鳳營路段旁邊，每到落羽松觀賞季，路邊停車造成附近交通打結，今年在市長黃偉哲指示下，景點四周增加200個停車位，也因應遊客抱怨只有單一景點，六甲區長蔡秀琴爭取從林鳳營車站打造步道連結到菁埔埤落羽松，遊客可搭火車或公車，穿越高架橋（彩虹橋）步行欣賞落羽松，還推薦串聯官田葫蘆埤自然公園及柳營德元埤荷蘭村。

元旦連假就有不少遊客到六甲欣賞落羽松，但當時菁埔埤水位很低，埤岸裸露不是很好看，蔡秀琴說，菁埔埤是灌溉水埤，如果沒有下雨就要靠水利會放水，本周起農田水利會展開一期稻作供灌作業，埤水上漲，落羽松木棧道加上水影陪襯，成了很多遊客 拍照的最佳角度。