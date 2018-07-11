影／鳳梨農怒被退貨 縣農會總幹事：不合規格

2018-07-11 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



鳳梨盛產、價格下跌，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，日前媒合中油公司向農民買鳳梨，但今天有鳳梨農民怒斥，黃向她買鳳梨後不出貨，還指裝箱鳳梨裂果、過熟是瑕疵品，退貨讓她損失更多。黃貞瑜無奈表示，該農民出貨鳳梨不符規格，怎麼賣給消費者？

農民林碧蓮表示，放在集貨場的鳳梨有300多箱，總價值約6萬4000元，都是農民血汗，如果有瑕疵、有問題應當天就跟農民說清楚，為何要等裝箱送集貨場後，才說不符規格要退，懷疑黃是否有針對性。

「我的鳳梨沒問題！」鳳梨農林碧蓮今天從300多箱鳳梨中，拿出2支鳳梨怒斥，這已經放超過5天都沒壞，就算今天有部分過熟鳳梨，也是因為悶在箱中存放多日，怎麼可以怪農民。

黃貞瑜指出，中油公司購買嘉義鳳梨，第一批貨由民雄鳳梨農提供、頗受消費者好評，中油建議未來採購都依每箱6支裝，統一規格並篩除過熟、裂果、日曬傷果。她即透過大林石姓農民聯絡當地農民，依此規格裝箱出貨。

「凡事要講道理！」她說，當時林姓鳳梨農陳情沒地方裝箱，她也協助找合作社幫忙，本月3日交貨中油反映其中有部分裂果、不良品，因此7日約2交貨農民現場開箱驗果，發現其中有7支裝、過熟、日曬果規格不符，建議改交加工廠後其中一農民接受，但林女不接受。

黃貞瑜強調，日前因鳳梨價格低，農民北上向政府抗議她都尊重，但既然要收購賣給消費者，她對品質不會讓步，雙方無法取得共識真的無奈，她仍願意幫助農民。