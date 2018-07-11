影／台南海安路變身城市報時器 8月登場將被擠爆

2018-07-11 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南知名的海安路又要變身了，這次配合地面上的綠化景觀施工，市府結合藝術家，讓原本冰冷矗立的通風塔，化身為報時器，每個整點都有一組通風塔上的藝術創作品，配合鐘聲有聲光影像的變化，將成為台南嶄新的亮點。

海安路目前正在進行地面綠化工程，由於原有的停車位全數取消，車輛必須轉進地下停車場，引起附近部分商家與居民反彈，但隨著綠化工程接近完工，藝術作品陸續進駐，市府都市發展局表示「有信心大家看到一定會驚豔」

海安路藝術大道景觀藝術化計畫將在8月中旬完成，配合與海安路垂直交叉的中正路「末廣町街區景觀藝術計畫」， 將一併在8月18日揭幕，屆時不僅能在海安路上看到藝術報時，走在中正路上，也處處都有藝術作品，呈現濃厚的藝術氛圍。

負責海安路變身的城市藝術工作室負責人杜昭賢表示，一開始市府打算要把路面上的大型通風塔藝術化，曾擔心「通風塔會不會愈弄愈大」，像是城市裡突兀的龐然巨獸，後來想到在國外城市裡，鐘塔報時往往是一個城市的象徵，而有了「負予通風塔報時新任務」的構想。

目前從府前路到民族路的海安路上，因為地下興建停車場，而有地面上11組約20多個高約5、6公尺的通風塔，未來從中午12點開始，每一小時就由一組通風塔報時，不僅有鐘響，還有通風塔上藝術作品的演出，而晚間9點則是所有的作品一起點亮展演，預料會成為台南觀光亮點。

像是民生路口是藝術家陶亞倫的作品「潮起潮落」，由鋁管組成，整點時會像波浪般地擺動；正興街中則是藝術家蔡坤霖的作品「海安五条」，一個個的傳聲筒裡，可以聽到台南五條港老街區裡的各式聲音，抬起頭還能看到老街區幻化的萬花筒。