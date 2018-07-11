親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓職／王維中對起亞6局無失分下場 1:0勝投候選

瑪莉亞颱風「登陸」 路牌壓死人、路燈爆炸災情慘

影／台南海安路變身城市報時器 8月登場將被擠爆

2018-07-11 19:21聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南知名的海安路又要變身了，這次配合地面上的綠化景觀施工，市府結合藝術家，讓原本冰冷矗立的通風塔，化身為報時器，每個整點都有一組通風塔上的藝術創作品，配合鐘聲有聲光影像的變化，將成為台南嶄新的亮點。

海安路目前正在進行地面綠化工程，由於原有的停車位全數取消，車輛必須轉進地下停車場，引起附近部分商家與居民反彈，但隨著綠化工程接近完工，藝術作品陸續進駐，市府都市發展局表示「有信心大家看到一定會驚豔」

海安路藝術大道景觀藝術化計畫將在8月中旬完成，配合與海安路垂直交叉的中正路「末廣町街區景觀藝術計畫」， 將一併在8月18日揭幕，屆時不僅能在海安路上看到藝術報時，走在中正路上，也處處都有藝術作品，呈現濃厚的藝術氛圍。

負責海安路變身的城市藝術工作室負責人杜昭賢表示，一開始市府打算要把路面上的大型通風塔藝術化，曾擔心「通風塔會不會愈弄愈大」，像是城市裡突兀的龐然巨獸，後來想到在國外城市裡，鐘塔報時往往是一個城市的象徵，而有了「負予通風塔報時新任務」的構想。

目前從府前路到民族路的海安路上，因為地下興建停車場，而有地面上11組約20多個高約5、6公尺的通風塔，未來從中午12點開始，每一小時就由一組通風塔報時，不僅有鐘響，還有通風塔上藝術作品的演出，而晚間9點則是所有的作品一起點亮展演，預料會成為台南觀光亮點。

像是民生路口是藝術家陶亞倫的作品「潮起潮落」，由鋁管組成，整點時會像波浪般地擺動；正興街中則是藝術家蔡坤霖的作品「海安五条」，一個個的傳聲筒裡，可以聽到台南五條港老街區裡的各式聲音，抬起頭還能看到老街區幻化的萬花筒。

而中正路口原有藝術家林美吟的大型紅色鋼雕作品「厚禮」，則將結合藝術家姚仲涵的聲光作品「光電獸─兩牆」，能與環境周圖的聲響互動，變化燈光；而尊王路口則是藝術團隊CLAS X OHDEAR的作品「漣」，夢幻的鋼紗網，把冰冷的通風塔一下子就柔軟起來。

台南海安路藝術大道上藝術家游文富的作品「TAG海安&愛的OS」，讓冰冷的通風塔浪...
台南海安路藝術大道上藝術家游文富的作品「TAG海安&愛的OS」，讓冰冷的通風塔浪漫起來。圖／都市藝術工作室提供
分享
台南海安路藝術大道上藝術家曾瑋的作品「記憶的重量」，安放在兩座通風塔中間。圖／都...
台南海安路藝術大道上藝術家曾瑋的作品「記憶的重量」，安放在兩座通風塔中間。圖／都市藝術工作室提供
分享
台南海安路因為興建地下停車場，地面上有許多大型通風塔，未來有城市報時的新任務。圖...
台南海安路因為興建地下停車場，地面上有許多大型通風塔，未來有城市報時的新任務。圖／都市藝術工作室提供
分享
都市藝術工作室負責人杜昭賢就是2004年進行台南海安路藝術改造的發起人。記者修瑞...
都市藝術工作室負責人杜昭賢就是2004年進行台南海安路藝術改造的發起人。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南海安路藝術大道上藝術家曾瑋的作品「記憶的重量」，在夜裡看上去像一顆大月亮。圖...
台南海安路藝術大道上藝術家曾瑋的作品「記憶的重量」，在夜裡看上去像一顆大月亮。圖／都市藝術工作室提供
分享
台南海安路藝術大道上藝術家游文富的作品「TAG海安&愛的OS」，讓冰冷的通風塔浪...
台南海安路藝術大道上藝術家游文富的作品「TAG海安&愛的OS」，讓冰冷的通風塔浪漫起來。圖／都市藝術工作室提供
分享
走在台南中正路上，一抬頭不小心就會看到藝術家的作品。圖／都市藝術工作室提供
走在台南中正路上，一抬頭不小心就會看到藝術家的作品。圖／都市藝術工作室提供
分享
台南海安路因為興建地下停車場，地面上有許多大型通風塔，未來有城市報時的新任務。圖...
台南海安路因為興建地下停車場，地面上有許多大型通風塔，未來有城市報時的新任務。圖／都市藝術工作室提供
分享
8月將登場的台南海安路藝術大道計畫工作者，左起丁權偉、袁文生、侯姿華及葉書維。記...
8月將登場的台南海安路藝術大道計畫工作者，左起丁權偉、袁文生、侯姿華及葉書維。記者修瑞瑩／攝影
分享
走在台南中正路上，一抬頭不小心就會看到藝術家的作品。圖／都市藝術工作室提供
走在台南中正路上，一抬頭不小心就會看到藝術家的作品。圖／都市藝術工作室提供
分享
走在台南中正路上，店家門前就是藝術家的作品。圖／都市藝術工作室提供
走在台南中正路上，店家門前就是藝術家的作品。圖／都市藝術工作室提供
分享
8月將登場的台南海安路藝術大道計畫工作者，左起丁權偉、袁文生、侯姿華及葉書維。記...
8月將登場的台南海安路藝術大道計畫工作者，左起丁權偉、袁文生、侯姿華及葉書維。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南海安路藝術大道上藝術團隊CLAS X OHDEAR的作品「漣」，讓冰冷的通風...
台南海安路藝術大道上藝術團隊CLAS X OHDEAR的作品「漣」，讓冰冷的通風塔柔軟起來。圖／都市藝術工作室提供
分享
走在台南中正路上，店家門前就是藝術家的作品。圖／都市藝術工作室提供
走在台南中正路上，店家門前就是藝術家的作品。圖／都市藝術工作室提供
分享

藝術家停車場老街

相關新聞

快搶！南化採果去 加碼帶走6顆芒果加風味餐

2018-07-11 13:21

布袋鎮民代表不滿過溝國中校長調走 縣府陳情抗議

2018-07-11 12:09

台南又將多一處文創基地 你一定猜不到在哪

2018-07-11 07:39

全國首推！兩顆一千元愛文芒果禮盒 訂單很不錯

2018-07-11 19:07

影／一秒辨別芒果分五級 經過「毒手」價格反看俏

2018-07-11 16:17

「菸亂放在家裡小孩拿到」被開罰 最少1萬起跳

2018-07-11 15:21

雲林擴大徵才 傳統產業最缺人

2018-07-11 12:27

颱風沒影響 傳統市場菜攤前冷清

2018-07-11 12:08

登劍梯認證女道長 與女兒共讀2人4碩士

2018-07-11 09:11

台首大校長：政治人物名氣加持 毀譽都加倍

2018-07-11 00:05

顧肚子卡重要 政治人物轉行拚出第二春

2018-07-11 00:02

台大雲林分院與印尼一大學 簽MOU 醫學交流

2018-07-10 23:48

山上木瓜節14日登場 冰棒、水果請客

2018-07-10 23:45

影／感動！聽障弱勢每月捐500：助人也是助己

2018-07-10 19:50

天災連環 西螺果菜市場預估：交易量掉2成

2018-07-10 18:43

台南玉井「伊南娜」美麗的山谷 小農打品牌拚活路

2018-07-10 18:34

勞資協商權多元 台南勞工局長：團協資方不是弱勢

2018-07-10 16:55

雲林首位桌球國手誕生 他獲縣長表揚

2018-07-10 15:57

扁看到白河蓮子很激動 盼幫助蓮子產業

2018-07-10 11:18

抗議民進黨台南市黨部無故資遣 2人靜坐絕食

2018-07-10 10:25

夏季水果盛產 山上木瓜節免費吃還可幫農民

2018-07-10 15:17

強颱瑪莉亞來襲 台南嚴防淹水、海水倒灌

2018-07-10 12:30

扁見白河蓮子 激動指市場上遭冒充

2018-07-10 10:51
看更多

熱門文章

雄檢發函警調「勿用釘書針」 背後很辛酸

2018-07-11 07:52

影／夫妻環島88天僅花15萬 還分送愛的饅頭

2018-07-11 15:40

北捷萬大線列車造型曝光？ 網友：是削鉛筆機？

2018-07-11 15:19

恆春機場包機還在等 屏東縣府：機場被3個緊箍咒限制

2018-07-11 14:41

奇！南投流域驚見「陰陽河」 民眾好奇爭睹

2018-07-11 14:41

回應反彈聲浪 高雄輕軌變更5處設計

2018-07-11 11:33

「緣份到可培養妳做老闆娘」串燒店布條超有梗

2018-07-11 14:53

影／明德水庫1年來首度洩洪 排沙道氣勢磅礴

2018-07-11 15:42

二水消防分隊終於搬新家 地主如願拿回上億元建地

2018-07-10 21:37

台南又將多一處文創基地 你一定猜不到在哪

2018-07-11 07:39

頭前溪堵塞 寶山水庫放水8萬噸支援竹市用水

2018-07-11 09:55

配合災後清運 北市加開垃圾車

2018-07-11 13:16

顧肚子卡重要 政治人物轉行拚出第二春

2018-07-11 00:02

敬鵬案消防局長請辭懸缺 桃退休局長謝呂泉回鍋明就任

2018-07-11 16:42

蘇花改今晚提前放行機車貨車 但不見人車來

2018-07-10 22:30

彰化縣警官大風吹 2名副局長和3名副分局長將換人

2018-07-11 19:08

救農產 陳其邁要組農產大聯盟 韓國瑜籲恢復補助機制

2018-07-10 23:26

治安變好了！台中舊城中區空屋率從5成降到2成

2018-07-11 09:51

球評許維智宣布選中市議員 要打造北屯好球帶

2018-07-11 15:01

颱風前夕有異象？「白蛇」現身竹北民宅

2018-07-11 10:10

花蓮有座「會長高」的橋 網友：經過好像在開越野車

2018-07-11 16:22

公布高雄輕軌設計變更 史哲：建設不會停

2018-07-11 14:22

逢週三「垃圾停收日」 桃園要等週四才收垃圾

2018-07-10 21:32

沒風雨新竹人爽放颱風假 電影院爆人潮

2018-07-11 18:18

雲林擴大徵才 傳統產業最缺人

2018-07-11 12:27

水電行助理轉職坐月子服務員 薪水高2倍

2018-07-11 07:37

超跑肇事教訓 自強隧道最快明年區間測速

2018-07-10 23:23

謝文進要選新竹市長 林政則送李白墨寶勉勵

2018-07-11 14:54

「包機救恆機」 至昨已33人預訂

2018-07-10 23:55

「神攝手」注意 坪林「鷺鷥公寓」入住中

2018-07-11 07:38

騎YouBike下坡摔車疑煞車鎖死 將邀第三方鑑定

2018-07-11 07:38

最新玉山高度出爐 石碑標高3952公尺不變

2018-07-11 18:25

瑪莉亞颱風帶雨 石門水庫蓄水率可望回升八成以上

2018-07-11 14:39

壽山大石崩步道坍 議員促官方阻「挖寶」

2018-07-11 16:02

登劍梯認證女道長 與女兒共讀2人4碩士

2018-07-11 09:11

60原始樹種 復育大肚山森林

2018-07-10 23:12

快搶！南化採果去 加碼帶走6顆芒果加風味餐

2018-07-11 13:21

颱風無災 國軍轉為小學整理課桌椅

2018-07-11 13:18

布袋鎮民代表不滿過溝國中校長調走 縣府陳情抗議

2018-07-11 12:09

颱風沒影響 傳統市場菜攤前冷清

2018-07-11 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top