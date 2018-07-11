影／一秒辨別芒果分五級 經過「毒手」價格反看俏

2018-07-11 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南南化區農會集貨場已成觀光客必來的景點，當地果農的芒果都來到這裡共選共銷，更特別的20多年選果員毒秋貴的「毒」門功夫，在盛產期每天要經手逾萬顆，芒果分五級，他花不到一秒就可分辨，被農民幽默說，被「毒」過的愛文芒果，送禮絕對不會漏氣，目前毒家兩代共4人擔任選果員。

台南芒果進入盛產期，南化區農會總幹事溫進添說，南化是芒果的烏托邦，主要建立在好的生長環境 ，好的運銷制度，好的產銷班建立，才能夠讓外銷順利，加工運作也很好，才能讓芒果價格在夏季水果一片低迷下，保持不敗之地，而基礎就在於 「選果分級」的建立，選果員必須經驗豐富並受到農民信任，

南化集貨場最資深的選果員毒秋貴，因家裡務農對芒果熟悉，20多年前愛聘為選果員，因罕見的姓氏，讓「毒」門功夫越來越出名，後來弟弟和另兩個侄子也加入，毒秋貴說，毒姓在台灣很少，全國約百人，南化只有他和弟弟一家，據說是唐朝竇姓宰相惹怒皇帝被貶姓。

愛文芒果正進入盛產期，毒秋貴最高一天要經手5公噸逾萬顆，依色澤、重量分4級裝箱（有時加外銷共5級），憑著20多年的經驗，只要看一眼、手一秤，不到一秒就能分出級別，農民會在旁邊觀看但從不質疑，都稱他為是台南第一「神選手」，很開心經過「毒手」後，芒果價格更高。