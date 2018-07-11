親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

透天厝66萬低價售出 鄰居：便宜我早買了

影／一秒辨別芒果分五級 經過「毒手」價格反看俏

2018-07-11 16:17聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南南化區農會集貨場已成觀光客必來的景點，當地果農的芒果都來到這裡共選共銷，更特別的20多年選果員毒秋貴的「毒」門功夫，在盛產期每天要經手逾萬顆，芒果分五級，他花不到一秒就可分辨，被農民幽默說，被「毒」過的愛文芒果，送禮絕對不會漏氣，目前毒家兩代共4人擔任選果員。

台南芒果進入盛產期，南化區農會總幹事溫進添說，南化是芒果的烏托邦，主要建立在好的生長環境 ，好的運銷制度，好的產銷班建立，才能夠讓外銷順利，加工運作也很好，才能讓芒果價格在夏季水果一片低迷下，保持不敗之地，而基礎就在於 「選果分級」的建立，選果員必須經驗豐富並受到農民信任，

南化集貨場最資深的選果員毒秋貴，因家裡務農對芒果熟悉，20多年前愛聘為選果員，因罕見的姓氏，讓「毒」門功夫越來越出名，後來弟弟和另兩個侄子也加入，毒秋貴說，毒姓在台灣很少，全國約百人，南化只有他和弟弟一家，據說是唐朝竇姓宰相惹怒皇帝被貶姓。

愛文芒果正進入盛產期，毒秋貴最高一天要經手5公噸逾萬顆，依色澤、重量分4級裝箱（有時加外銷共5級），憑著20多年的經驗，只要看一眼、手一秤，不到一秒就能分出級別，農民會在旁邊觀看但從不質疑，都稱他為是台南第一「神選手」，很開心經過「毒手」後，芒果價格更高。

在南化區農會的集貨場，農民送來的芒果，都要經過「選果員」分級，共分成5級，從外銷、一級、二級、三級到四級，農會依照品質分級付給農民不同的收購價格，透過分級制度，能夠賣到高價，農民收益就越高，農民不必將芒果不論好壞都以同樣價格售出，自然會用心栽培更優質的芒果。

台南南化區農會集貨場資深選果員毒秋貴，一秒鐘可分辨芒果分5級，已成當地風景。記者...
台南南化區農會集貨場資深選果員毒秋貴，一秒鐘可分辨芒果分5級，已成當地風景。記者吳淑玲／攝影
分享

芒果農民

相關新聞

快搶！南化採果去 加碼帶走6顆芒果加風味餐

2018-07-11 13:21

布袋鎮民代表不滿過溝國中校長調走 縣府陳情抗議

2018-07-11 12:09

台南又將多一處文創基地 你一定猜不到在哪

2018-07-11 07:39

「菸亂放在家裡小孩拿到」被開罰 最少1萬起跳

2018-07-11 15:21

雲林擴大徵才 傳統產業最缺人

2018-07-11 12:27

颱風沒影響 傳統市場菜攤前冷清

2018-07-11 12:08

登劍梯認證女道長 與女兒共讀2人4碩士

2018-07-11 09:11

台首大校長：政治人物名氣加持 毀譽都加倍

2018-07-11 00:05

顧肚子卡重要 政治人物轉行拚出第二春

2018-07-11 00:02

台大雲林分院與印尼一大學 簽MOU 醫學交流

2018-07-10 23:48

山上木瓜節14日登場 冰棒、水果請客

2018-07-10 23:45

影／感動！聽障弱勢每月捐500：助人也是助己

2018-07-10 19:50

天災連環 西螺果菜市場預估：交易量掉2成

2018-07-10 18:43

台南玉井「伊南娜」美麗的山谷 小農打品牌拚活路

2018-07-10 18:34

勞資協商權多元 台南勞工局長：團協資方不是弱勢

2018-07-10 16:55

雲林首位桌球國手誕生 他獲縣長表揚

2018-07-10 15:57

扁看到白河蓮子很激動 盼幫助蓮子產業

2018-07-10 11:18

抗議民進黨台南市黨部無故資遣 2人靜坐絕食

2018-07-10 10:25

夏季水果盛產 山上木瓜節免費吃還可幫農民

2018-07-10 15:17

強颱瑪莉亞來襲 台南嚴防淹水、海水倒灌

2018-07-10 12:30

扁見白河蓮子 激動指市場上遭冒充

2018-07-10 10:51
看更多

熱門文章

雄檢發函警調「勿用釘書針」 背後很辛酸

2018-07-11 07:52

奇！南投流域驚見「陰陽河」 民眾好奇爭睹

2018-07-11 14:41

苗栗看守所新品五行水晶餃曝光 讓人眼睛一亮

2018-07-10 19:07

北捷萬大線列車造型曝光？ 網友：是削鉛筆機？

2018-07-11 15:19

回應反彈聲浪 高雄輕軌變更5處設計

2018-07-11 11:33

二水消防分隊終於搬新家 地主如願拿回上億元建地

2018-07-10 21:37

「緣份到可培養妳做老闆娘」串燒店布條超有梗

2018-07-11 14:53

台南又將多一處文創基地 你一定猜不到在哪

2018-07-11 07:39

影／夫妻環島88天僅花15萬 還分送愛的饅頭

2018-07-11 15:40

影／感動！聽障弱勢每月捐500：助人也是助己

2018-07-10 19:50

顧肚子卡重要 政治人物轉行拚出第二春

2018-07-11 00:02

恆春機場包機還在等 屏東縣府：機場被3個緊箍咒限制

2018-07-11 14:41

頭前溪堵塞 寶山水庫放水8萬噸支援竹市用水

2018-07-11 09:55

影／明德水庫1年來首度洩洪 排沙道氣勢磅礴

2018-07-11 15:42

蘇花改今晚提前放行機車貨車 但不見人車來

2018-07-10 22:30

搶救恆春「蚊子」機場 民間自立救濟預約機位

2018-07-10 18:52

北市停班課湧人車 交警提早到崗疏流

2018-07-10 18:59

救農產 陳其邁要組農產大聯盟 韓國瑜籲恢復補助機制

2018-07-10 23:26

四點放颱風假 台北下班塞車潮提早湧現

2018-07-10 17:06

基隆北寧路、湖海路、堵南地下道 今晚8點預警性封閉

2018-07-10 18:33

水果價跌有新出路 水果珍珠粉圓你吃過嗎？

2018-07-10 18:29

治安變好了！台中舊城中區空屋率從5成降到2成

2018-07-11 09:51

台南玉井「伊南娜」美麗的山谷 小農打品牌拚活路

2018-07-10 18:34

雲林擴大徵才 傳統產業最缺人

2018-07-11 12:27

颱風前夕有異象？「白蛇」現身竹北民宅

2018-07-11 10:10

水電行助理轉職坐月子服務員 薪水高2倍

2018-07-11 07:37

逢週三「垃圾停收日」 桃園要等週四才收垃圾

2018-07-10 21:32

第一次遇到颱風 基隆東岸商場3點就打烊了

2018-07-10 17:37

超跑肇事教訓 自強隧道最快明年區間測速

2018-07-10 23:23

「神攝手」注意 坪林「鷺鷥公寓」入住中

2018-07-11 07:38

配合災後清運 北市加開垃圾車

2018-07-11 13:16

騎YouBike下坡摔車疑煞車鎖死 將邀第三方鑑定

2018-07-11 07:38

採集野生種子 台中復育大肚山森林

2018-07-10 18:15

謝文進要選新竹市長 林政則送李白墨寶勉勵

2018-07-11 14:54

枋寮東林路排水支線遭堵 村民陳情未果醞釀抗議

2018-07-10 19:43

公布高雄輕軌設計變更 史哲：建設不會停

2018-07-11 14:22

瑪莉亞颱風來襲 五峰尖石進行預防性撤離

2018-07-10 17:49

瑪莉亞來襲 竹縣地區管制持通行證才可進入

2018-07-10 18:27

「包機救恆機」 至昨已33人預訂

2018-07-10 23:55

登劍梯認證女道長 與女兒共讀2人4碩士

2018-07-11 09:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top