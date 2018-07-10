親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

泰國岩洞救援行動 13人全數救出

故宮南院BOT解約 離職員工：故宮裡子面子雙輸

影／感動！聽障弱勢每月捐500：助人也是助己

2018-07-10 19:50聯合報 記者卜敏正╱即時報導

「幫助別人也是幫助自己！」慈濟嘉義環保志工王德福出生貧病家庭，聽力障礙的他雖要負擔家中經濟，收入也不穩定，但依舊每月捐款500元，到梅山環保站、大林慈濟醫院當志工，並謙虛表示因甲狀腺機能低下，可能會得憂鬱症，擔任志工是幫助自己活得更快樂。

57歲的王德福出生弱勢家庭，一家9人只有他跟送人的么弟身心正常，但他一直不清楚外界為何用特別眼光看他，直到國小時父親發病、被醫療人員束縛，他才知道家人都生病了，因為他先天甲狀腺機能低下，之後罹患中耳炎、造成聽力障礙，但他從不被現實打倒，持續努力為生活打拼。

王德福說，國中畢業後就上山務農、幫助家計，之後到台南當木工學徒、室內裝潢，10多年前回到梅山幫茶農疏枝、修剪茶樹，工作並不穩定、收入也不多，但他感念家人罹病多年都靠社會幫忙，從30多年前就開始吃素做公益，每月存錢捐獻為家人種福田。

梅山環保站幹事蔡正衛表示，王德福10年前受邀擔任環保志工後，積極參與社區回收工作，而且每月捐款500元要幫助他人，環保站同仁都非常感動，認為他明明需要別人幫忙，卻願意捐款展現大愛，還要當志工幫助別人，實在了不起。

王德福說，醫師曾提醒他甲狀腺機能低下要多與人互動，避免罹患憂鬱症。每周到回收站、慈濟醫院當志工，看似在幫助他人事實上是幫助自己，生活更充實、更開心。他

他說，無法改變現況與家庭就要轉念，讓自己活得更有自信。像他是B肝帶原者，無法捐贈骨髓救人，就利用休耕期到大林慈院當醫療志工，並立下大體捐贈卡，年老死去能大體捐贈，要將自己完全奉獻給社會醫療發展。

王德福有聽力障礙，還要負擔家中經濟、收入也不穩定，依舊每月捐款500元，到梅山環...
王德福有聽力障礙，還要負擔家中經濟、收入也不穩定，依舊每月捐款500元，到梅山環保站、大林慈濟醫院當志工。記者卜敏正／攝影
分享
王德福有聽力障礙，還要負擔家中經濟、收入也不穩定，依舊每月捐款500元，到梅山環...
王德福有聽力障礙，還要負擔家中經濟、收入也不穩定，依舊每月捐款500元，到梅山環保站、大林慈濟醫院當志工。記者卜敏正／攝影
分享
王德福有聽力障礙，還要負擔家中經濟、收入也不穩定，依舊每月捐款500元，到梅山環...
王德福有聽力障礙，還要負擔家中經濟、收入也不穩定，依舊每月捐款500元，到梅山環保站、大林慈濟醫院當志工。記者卜敏正／攝影
分享

憂鬱症捐款

相關新聞

天災連環 西螺果菜市場預估：交易量掉2成

2018-07-10 18:43

台南玉井「伊南娜」美麗的山谷 小農打品牌拚活路

2018-07-10 18:34

勞資協商權多元 台南勞工局長：團協資方不是弱勢

2018-07-10 16:55

雲林首位桌球國手誕生 他獲縣長表揚

2018-07-10 15:57

夏季水果盛產 山上木瓜節免費吃還可幫農民

2018-07-10 15:17

強颱瑪莉亞來襲 台南嚴防淹水、海水倒灌

2018-07-10 12:30

扁見白河蓮子 激動指市場上遭冒充

2018-07-10 10:51

抗議民進黨台南市黨部無故資遣 2人靜坐絕食

2018-07-10 10:25

被林聰賢扣藍帽？ 簡志偉無黨籍參選鎮長

2018-07-10 00:19

東石蓋蚵殼加工廠 3村長反對

2018-07-09 23:44

幫弱勢 助農民 愛心便當加碼送鳳梨

2018-07-09 23:35

蘭潭蓋太陽能板 地方憂「殺風景」

2018-07-09 23:29

瑪莉亞颱風來襲 台南完成53座抽水站整備

2018-07-09 18:35

新農人周韋全捐火龍果5000顆助學 供家扶義賣

2018-07-09 17:14

蘭潭裝太陽能板煞風景？綠議員蔡文旭：我反對

2018-07-09 14:07

嘉義縣C肝盛行率為台灣地區5倍 衛生局啟動追蹤醫療

2018-07-09 13:58

台南沐府海旅spa池 4月連續兩次抽檢不過

2018-07-09 13:55

嘉市愛心便當加碼送鳳梨 銷百箱助農

2018-07-09 12:41

東石建首座牡蠣殼加工廠遭地方反對 台糖：持續溝通

2018-07-09 10:56

浪漫破表！遠距戀修成正果 消防猛男倒吊吻嬌妻

2018-07-09 10:54

影／繼台南超大扭蛋機 巨無霸夾娃娃機也來了

2018-07-09 09:24
看更多

熱門文章

台灣水鹿重現江湖？一度消失水鹿頻現八卦山麓

2018-07-10 07:50

花蓮縣長傅崐萁父親今公祭 淚灑式場

2018-07-10 14:52

瑪莉亞颱風逼近宜蘭 休園封島停班停課看這裡

2018-07-09 21:38

颱風來襲 北捷下午4時列車班距加密、場館暫停營運

2018-07-10 12:41

瑪利亞颱風來勢洶洶 台北市今晚停收垃圾

2018-07-10 10:46

新竹市預估下午3點至明天中午12點前有較大風雨

2018-07-10 11:57

如停班停課 基隆低窪地區13學校開放民眾停車

2018-07-10 09:01

日本豪雨成災 金門近百學童困日災區

2018-07-10 00:59

雨像是用倒的 金門學童遊學日本遇水災險受困

2018-07-09 22:55

快看！颱風來襲 新竹各醫院門診情形

2018-07-10 11:04

高市消防隊員好有才 手繪「消防一卡通」只送不賣

2018-07-10 07:50

朱立倫滯留新加坡 今確定無法趕回台灣

2018-07-10 14:53

改裝車半夜吵 桃園議員促加強攔檢

2018-07-09 23:13

瑪莉亞颱風來襲 苗栗預防性撤離及封路

2018-07-10 14:39

最貴簡易火車站在花蓮 月台等車免冷氣就好涼快

2018-07-10 15:04

視察台中綠川防洪 葉俊榮稱讚：錢用對了

2018-07-09 23:22

有愛！林志玲捐500萬建兒童發展早期療育中心

2018-07-10 16:05

影／瑪莉亞來襲又逢大潮 台東小港漁港海水倒灌

2018-07-10 16:24

颱風假別逛街！ 北部櫃姐櫃哥4點到6點下班

2018-07-10 15:31

竹市7點將進入暴風圈 林智堅冒雨確認疏散防備事務

2018-07-10 12:39

影／不讓蔦屋專美於前 台中新添最美綠地書席

2018-07-10 13:30

四點放颱風假 台北下班塞車潮提早湧現

2018-07-10 17:06

不用再繞道了！新北57條單行道 開放機車雙向通行

2018-07-09 23:32

新北市下午4時開放全市紅黃線、240間學校停車

2018-07-10 11:13

父親傅兆林告別式 傅崐萁哀傷哭紅雙眼

2018-07-10 14:29

北市原民會主委被爆論文抄襲 陳誼誠：指控不公

2018-07-09 20:39

抗議民進黨台南市黨部無故資遣 2人靜坐絕食

2018-07-10 10:25

苗栗看守所新品五行水晶餃曝光 讓人眼睛一亮

2018-07-10 19:07

因應颱風 北捷與公車加密行駛疏散人潮

2018-07-10 13:08

每月最高補貼3千元 基隆住宅補貼23日起受理申請

2018-07-10 12:11

瑪莉亞逼近花蓮沿岸掀巨浪 浪花像炸彈好壯觀

2018-07-10 11:16

消防一卡通 限量50張只送不賣

2018-07-09 23:18

「颱風來讓配送員休息」 各大外送App取消服務

2018-07-10 13:41

被林聰賢扣藍帽？ 簡志偉無黨籍參選鎮長

2018-07-10 00:19

蘭潭蓋太陽能板 地方憂「殺風景」

2018-07-09 23:29

新竹刑務所演武場 修復開工

2018-07-10 00:01

夏季水果盛產 山上木瓜節免費吃還可幫農民

2018-07-10 15:17

桃市府錯發資訊？醫院資訊表「全面停診」搞烏龍

2018-07-10 12:31

新技術！ 電扶梯不用停也能洗

2018-07-10 00:38

颱風來襲 花蓮活動、交通資訊看這邊

2018-07-10 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top