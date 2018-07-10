影／感動！聽障弱勢每月捐500：助人也是助己

2018-07-10 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



「幫助別人也是幫助自己！」慈濟嘉義環保志工王德福出生貧病家庭，聽力障礙的他雖要負擔家中經濟，收入也不穩定，但依舊每月捐款500元，到梅山環保站、大林慈濟醫院當志工，並謙虛表示因甲狀腺機能低下，可能會得憂鬱症，擔任志工是幫助自己活得更快樂。

57歲的王德福出生弱勢家庭，一家9人只有他跟送人的么弟身心正常，但他一直不清楚外界為何用特別眼光看他，直到國小時父親發病、被醫療人員束縛，他才知道家人都生病了，因為他先天甲狀腺機能低下，之後罹患中耳炎、造成聽力障礙，但他從不被現實打倒，持續努力為生活打拼。

王德福說，國中畢業後就上山務農、幫助家計，之後到台南當木工學徒、室內裝潢，10多年前回到梅山幫茶農疏枝、修剪茶樹，工作並不穩定、收入也不多，但他感念家人罹病多年都靠社會幫忙，從30多年前就開始吃素做公益，每月存錢捐獻為家人種福田。

梅山環保站幹事蔡正衛表示，王德福10年前受邀擔任環保志工後，積極參與社區回收工作，而且每月捐款500元要幫助他人，環保站同仁都非常感動，認為他明明需要別人幫忙，卻願意捐款展現大愛，還要當志工幫助別人，實在了不起。

王德福說，醫師曾提醒他甲狀腺機能低下要多與人互動，避免罹患憂鬱症。每周到回收站、慈濟醫院當志工，看似在幫助他人事實上是幫助自己，生活更充實、更開心。他