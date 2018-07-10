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台南玉井「伊南娜」美麗的山谷 小農打品牌拚活路

2018-07-10 18:34聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南玉井「伊南娜」是一處美麗的山谷 ，日照充足，當地有一群小農種植愛文芒果，紅通通像是夏日紅寶石，但因不會行銷，只能交給加工場或農會收購，年年賠錢失去信心，原本要放棄了，今年小農們決定合力推出「伊南娜」品牌，以產地採收直送宅配給消費者，並以兩箱同一地址優惠及免運費，拚出一條活路。

農民陳昆義和劉俊杰表示， 種植的芒果面積約8公頃，去年收成10萬顆，但辛苦種植後，扣除成本竟然發現根本沒利潤，以前因沒有行銷管道，多是交給盤商或加工業者收購，去年交果乾加工一台斤收22元，但鮮果盤商竟只開出18元，氣得不想再種了，一名學經營管理的友人建議小農集合起來，創立品牌行銷，才能避免一年辛苦收成被賤價收購。

根據王井在地老一輩人士說，陳昆義等人果園所在的山坡地，稱為「伊南娜」，是四面環山，高陵坡地，中間形成天然盆地，海拔約100公尺，土質多青灰岩，向陽坡面日照充足，排水又好，由曾文溪和後崛仔溪支流貫穿其中，特殊的氣候緯度和日夜溫差及生長環境，孕育芒果得天獨厚的條件。

陳昆義等人的果園位在台南玉井三條溝部落，約有8個小農從10年前開墾，農民說，這裡是早年西拉雅平埔族人聚居地，傳說YINANNA（伊南娜）就是山神，是大地之母，代表山的母親也代表大地饒， 因受到女神的守護，這裡種出的水果特別好吃。支持小農請洽（06）5746731郭錦珠

台南玉井小農自創的「伊南娜」品牌，也是當地舊地名。記者吳淑玲／攝影
台南玉井小農自創的「伊南娜」品牌，也是當地舊地名。記者吳淑玲／攝影
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台南玉井果農陳昆義集給小農力量，打品牌拚出活路。記者吳淑玲／攝影
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台南玉井果農陳昆義集給小農力量，打品牌拚出活路。記者吳淑玲／攝影
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台南玉井俗稱三條溝的山坡地果園，日照充足，古地名又稱「伊南娜」山谷。記者吳淑玲／...
台南玉井俗稱三條溝的山坡地果園，日照充足，古地名又稱「伊南娜」山谷。記者吳淑玲／攝影
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芒果農民平埔族

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