台南玉井「伊南娜」美麗的山谷 小農打品牌拚活路

2018-07-10 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南玉井「伊南娜」是一處美麗的山谷 ，日照充足，當地有一群小農種植愛文芒果，紅通通像是夏日紅寶石，但因不會行銷，只能交給加工場或農會收購，年年賠錢失去信心，原本要放棄了，今年小農們決定合力推出「伊南娜」品牌，以產地採收直送宅配給消費者，並以兩箱同一地址優惠及免運費，拚出一條活路。

農民陳昆義和劉俊杰表示， 種植的芒果面積約8公頃，去年收成10萬顆，但辛苦種植後，扣除成本竟然發現根本沒利潤，以前因沒有行銷管道，多是交給盤商或加工業者收購，去年交果乾加工一台斤收22元，但鮮果盤商竟只開出18元，氣得不想再種了，一名學經營管理的友人建議小農集合起來，創立品牌行銷，才能避免一年辛苦收成被賤價收購。

根據王井在地老一輩人士說，陳昆義等人果園所在的山坡地，稱為「伊南娜」，是四面環山，高陵坡地，中間形成天然盆地，海拔約100公尺，土質多青灰岩，向陽坡面日照充足，排水又好，由曾文溪和後崛仔溪支流貫穿其中，特殊的氣候緯度和日夜溫差及生長環境，孕育芒果得天獨厚的條件。