夏季水果盛產 山上木瓜節免費吃還可幫農民

2018-07-10 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市山上區公所結合地方特色舉辦的木瓜節產業文化活動，將於本周六（14日）在山上國小活動中心登場，公所與農會準備了1000支冰棒、2000斤水果大請客，還規劃深度采風，還有社區創意美食，邀請民眾吃、喝、玩、樂，也能夠幫助農民。

山上木瓜節活動今年特與南英商工餐飲管理科合作，呈現精彩的果雕藝術，現場也同步展出攝影比賽獲獎作品，透過畫面，讓遊客感受地方之美，還有水道階梯登頂，區長余基吉表示，山上的水果種類豐富，轄內的原台南水道古蹟，更是知名景點，藉由木瓜節行銷特色產業，也帶動地方觀光。

山上區農會總幹事許弘霖指出，夏季水果盛產，目前木瓜和火龍果價格都不是很好，目前積極將鮮果運往北銷售，很受歡迎，木瓜節當天也提供木瓜、鳳梨、芭樂、火龍果等大請客，份量多達2000台斤，民眾踴躍來吃水果幫助農民

今年活動也結合農遊的形式，體驗採果樂，並進行社區導覽，深度采風，景點包含山仔頂庄財庫、百年天后宮、天主教堂、林雹古厝、林醫生館，以及手工黑糖產業等，參加者在中途休息站可獎勵水果冰棒一支；上午7點至9點 ，水道階梯登頂完成者贈摸彩券及水果冰棒一支。

社區志工更端出在地特色的木瓜粽、木瓜油飯、木瓜布丁、木瓜排骨湯，還有酸筍虱目魚、火龍果土司、芭樂冰淇淋等創意小吃，當地的K.Fika 咖啡店也調製特色氣泡飲，鳳梨醬加蝶豆花，消暑解渴。