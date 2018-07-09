強颱瑪莉亞撲台 嘉縣吉祥物創意拍防颱宣導片吸睛

2018-07-09 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



強颱瑪莉亞撲台，嘉義縣政府除呼籲農漁民及民眾做好防颱準備，新聞科還以代表嘉義人的吉祥物「嘉一郎」，找來2名消防隊員，合拍創意有趣的「嘉一郎防颱報報」宣導短片，突破過去給人政令宣導印象，讓人耳目一新。

「嘉一郎防颱報報」宣導短片，放在「嘉一郎」臉書，內容只有短短30秒:」各位鄉親大胖子颱風瑪莉亞

越來越靠近台灣囉！我嘉一郎知道怎麼辦喔！首先把門窗固定好，不可以去爬山，也不可以去海邊玩水。

風很強雨很大的時候，我就乖乖待在家陪小花姐。如果發現有災害，馬上撥打119，召喚消防哥哥來救援！」，吉祥物「嘉一郎」，與2名消防隊員逗趣演出，讓人印象深刻。

縣府提醒養殖業加強塭堤修補維護和排水路疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。淺海養殖牡蠣養殖設施，檢查結構，妥為裝修補強，必要時應提早收成。海面上作業船隻留意收聽颱風最新動態並適時進港避風，在港漁船應加強纜繩繫縛嚴加戒備。