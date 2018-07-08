「歷史印記-新營郵局誌」得大獎 新營郵局已走入歷史

2018-07-08 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



文史工作者也是新營郵局郵差莊昭盛去年出版的「歷史印記-新營郵局誌」，今天在全國郵展中榮獲「大鍍金牌獎」，新營郵局今年1月甫併入台南郵局，該書記載121年郵政過往，這次奪下大獎，更添意義。

全國郵展今年在彰化女中登場，將持續到本月9日，共展出各類郵集250框及文獻類19部，包含「清朝快信專用郵票(1905-1911)」、「大清郵政明信片與大清郵簡」、「中國第一套紀念郵票(1894-1896)」及「無遠弗屆－電信系統」等4部邀請展集。

莊昭盛前年趕在新營郵局併入台南郵局前，籌備1年去年底出版「歷史印記-新營郵郵局誌」，共分前言、郵驛制度概述、新營郵局及轄屬業務機構、中華郵政工會新營分會、中華郵政退休人員協進會新營辦事處、歷史印記，新營郵局所轄支局一覽表及新營郵局所轄支局改隸新舊局名對照表等6篇3附錄，

而照片由蒐集4千500多張，最後割捨僅用800多張，封面「歷史印記-新營郵局誌」字體，出自名書法家陳世憲之手。

該書這次參加全國郵展，今天榮獲大鍍金牌獎，也取得參加國際性郵展的門票，消息傳出，各界振奮不已。