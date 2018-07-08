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伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

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影／強颱侵襲前 海之夏祭電音泡泡趴數千遊客嗨翻天

2018-07-08 21:36聯合報 記者魯永明╱即時報導

強颱瑪莉亞來勢洶洶，雲嘉南第一場電音泡泡趴今晚在嘉義縣東石漁人碼頭，海之夏祭活動熱情引爆，現場擠滿數千名喜愛電音粉絲遊客，隨著DJ音樂熱血沸騰，狂歡搖擺，趁颱風來襲前，盡情歡樂。

「來!跟我一起跳起來!」晚會開場由網紅DJ林良吉帶動氣氛，接著由人氣女王PEIPEI接力炒熱，壓軸由百大DJ RAYRAY演出，號召台灣北、中、南超嗨DJ陣容，搭配人氣女團HOT Q Girls、Luxy Boyz及泡泡，整場氣氛HIGH到最高點。

夏天就是要有「電音、泡泡、比基尼」，這才是正港「夏天趴踢」，雲嘉南第一場電音泡泡趴，為嘉義縣海之夏祭寫下新的里程碑，聽到「電音」，大概都會想到夜店，其實這幾年開始有不少戶外電音派對，如知名樂托邦國際音樂季、年獸音樂節，吸引電音迷朝聖。

雲嘉南從未辦過大型戶外電音派對，今年海之夏祭嘗試引進電音，希望藉另類音樂風格，吸引不同粉絲來嘉義，尤其東石漁人碼頭腹地夠大，喇叭噪音不會影響住宅安寧，適合舉辦大型音樂派對，讓粉絲們玩得夠嗨夠狂。

縣府結合漁人碼頭園區美食攤位，打造如同歐美派對風格，來自各地大批粉絲隨著電音擺動、跳舞、歡呼，有如超大型夜間狂歡派對，繼昨晚玖壹壹樂團魅力狂掃風潮後，今晚電音泡泡趴再一次嗨翻東石漁人碼頭。海之夏祭活動從昨天起ㄧ連2個周休假期，在東石漁人碼頭熱鬧開趴。

雲嘉南第一場電音泡泡趴今晚在嘉義縣東石漁人碼頭，海之夏祭活動熱情引爆，現場擠滿喜...
雲嘉南第一場電音泡泡趴今晚在嘉義縣東石漁人碼頭，海之夏祭活動熱情引爆，現場擠滿喜愛電音粉絲，隨著DJ音樂熱血沸騰。記者魯永明／攝影
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雲嘉南第一場電音泡泡趴今晚在嘉義縣東石漁人碼頭，海之夏祭活動熱情引爆，現場擠滿喜...
雲嘉南第一場電音泡泡趴今晚在嘉義縣東石漁人碼頭，海之夏祭活動熱情引爆，現場擠滿喜愛電音粉絲，隨著DJ音樂熱血沸騰。記者魯永明／攝影
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漁人碼頭東石網紅

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