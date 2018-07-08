影／減產工資漲、售價凍漲 白河蓮農叫苦連天

2018-07-08 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



「今年很慘！」台南白河蓮子產期進入尾聲，今年因缺水大幅減產，且剝蓮子工資上漲，蓮子卻維持去年行情，蓮農收入減少叫苦，更擔心後續蓮藕粉銷售問題，籲請中央及早因應。

農委會副主委李退之說，今年白河蓮子產銷不理想，除受今年水果價疲「排擠」影響，更要加速白河蓮子產銷履歷落實。

李退之今前往白河區三間厝出席市議員沈家鳳主辦的白河蓮子品嘗推介會，台南市議員張世賢、市議員參選人李宗翰、市議員賴惠員服務處人員都到場為蓮農請命。

沈家鳳等人說，白河蓮子占全台7成，品質非進口越南蓮子能比，但今年因缺水減產超過3成，農民生活陷困境，希望政府除關切水果，不要忘了白河蓮子。

蓮農李秋遠說，往年一分地約可收成約7至800台斤蓮子，今年因缺水嚴重，薊馬、黃葉病等病蟲害更嚴重，比去年減產約3成，甚至還有完全棄種者。而坊間越南蓮子低價競爭，情況嚴峻。

他說，當地蓮子估計再10天就全採收完成，今年雖然減產，但價格維持去年去殼每台斤350元行情，且剝蓮子每台斤得約120元，又比去年調漲100元調漲20元，對農民來說更是雪上加霜，而年底連藕粉上市銷售問題，希望農委會及早因應。

「營造在地蓮花特色很重要。」曾任白河鎮長的張世賢也向李退之說，當初鎮長任內向前農委會主委李金龍爭取到8千萬元建造蓮花公園，後續二期工程仍待進一步完成，他建議，將白河打造更具觀光特色，帶動更多旅遊人潮，蓮花產業才能受惠。