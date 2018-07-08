重建西拉雅文化 萬正雄獲台南文化獎

2018-07-08 18:31 中央社 台南8日電



台南市政府今天公布第7屆台南文化獎遴選結果，由長期推動西拉雅正名運動、並致力於西拉雅文化和語言復興的新化口埤部落長老萬正雄獲得，市府將於10月舉行頒獎典禮公開表揚。

台南市政府文化局指出，萬正雄於1944年生在台南市新化區九層嶺。他以身作則，喚醒族人身分認同，於1999年成立台南縣平埔族西拉雅文化協會，結合家人與族人力量，積極推動文化重建。

台南市文化局指出，萬正雄的女婿萬益嘉在2008年完成「西拉雅詞彙初探：以新港語馬太福音研究為例」出版，建立3000多個詞彙，成為西拉雅語復育的重要基石。萬正雄領導族人以此書為基礎，編寫教科書、繪本、口袋書、有聲書，並培訓師資。使西拉雅語於2013年獲台南市納入教育體系，於近20所中小學和幼兒園推廣。

台南市文化局指出，萬正雄於1990年代就獻身於西拉雅族正名運動。歷經長年多次受挫，在萬正雄等人的領導下，西拉雅族人仍持續奮鬥，正名運動終於獲得國家政策的支持，並得到司法的肯定與尊重。

台南市文化局指出，遴選委員認為，長期以來，萬正雄在族群正名與文化復振上扮演著重要的精神領袖角色。他的貢獻不僅對台南文化非常重要，更促使台灣族群政策即將迎接關鍵性改變，委員一致推舉萬正雄為本屆台南文化獎得獎人。

台南市文化局指出，台南文化獎的設立是為表彰及獎勵長期致力於台南文化保存、傳承、發展及創新等相關領域，具有重大貢獻的人士，今年的遴選為第7屆辦理。