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搶救病危熱血導演李孟哲 親友集氣祈禱錄音打氣

2018-07-08 17:25聯合報 記者魯永明╱即時報導

長期關懷社會土地人民的熱血紀錄片導演李孟哲，6日晚間從嘉義市搭火車回嘉義縣大林鎮住處，突然在列車上昏倒，被就近送大林慈濟醫院急救，醫師診斷腦中風大量出血，緊急開刀後轉進加護病房，今天還在昏迷，未脫離險境，他親友學生紛紛在臉書留言集氣，他所屬天主教會神父教友也為他祈禱，親友錄音祝福打氣的話，帶進他病房放耳邊播放，他的腳有激動情緒反應。

李孟哲女友說，孟哲有強烈求生意志，醫師表示，孟哲昏迷指數5，接下來7至10天是關鍵期、危險期，不排除會再開刀， 救活機率50%，能清醒機率30%, ，感謝大家關心，持續為他集氣祈禱。李孟哲學生說，李老師真的是很有才華好老師，老師加油！願您脫離險境，能平安康復出院，大家都為您祈禱、集氣，希望天公疼惜好人，

53歲李孟哲是嘉義人，台南藝術學院音像記錄所畢業，他拍的紀錄片多次獲獎，1994年「青松小俠的婚姻廣場」第七屆台北電影節首獎，2000年「流離島影系列-南之島之男之島」台灣國際雙年展放映、2001 入圍金馬獎最佳紀錄片。2014年他獲台聯提名參選嘉義市西區議員落選。

李孟哲在大葉大學視覺傳達系當兼任講師，長期投入社區影像培力老師，關懷環保、人權及文化資產保護等議題，1997年製作嘉義市精忠一村的眷村改建紀錄片，目前獨居大林鎮祖厝。朋友形容他是患難見真情，有需要他一定相助，非常熱心的人。

長期關懷社會土地人民的熱血紀錄片導演李孟哲，因腦中風大量出血昏迷，開刀後還未脫離...
長期關懷社會土地人民的熱血紀錄片導演李孟哲，因腦中風大量出血昏迷，開刀後還未脫離險境。圖／取自李孟哲臉書
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長期關懷社會土地人民的熱血紀錄片導演李孟哲，因腦中風大量出血昏迷，開刀後還未脫離...
長期關懷社會土地人民的熱血紀錄片導演李孟哲，因腦中風大量出血昏迷，開刀後還未脫離險境。圖／取自李孟哲臉書
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紀錄片醫師腦中風

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