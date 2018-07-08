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捨不得畢業 九華山地藏庵開班秒殺

2018-07-08 12:59聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市九華山地藏庵推廣終生學習，菩提樓社教班開辦邁入第7年，二胡、歌唱、養生健康農產品加工等，都是一開放報名就秒殺的熱門課程。107年第二期社教班本月16日開始報名，9月17日開課，想報名動作要快。

地藏庵社教班107年一期共開64班、約1470名學員，今天舉辦成果展，與阿里山同濟會、桃城同濟會攜手做公益，現場出動3輛捐血車鼓勵民眾捐血利人利己，場面熱鬧且溫馨。

嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠等人到場與學員同樂。

舞台上動態表演連番登場，歌唱、舞蹈、二胡、長笛、薩克斯風、口琴等，贏得如雷掌聲。室內靜態成果展也很精采，包括書法、油畫、花藝、攝影展，豐富多元。

九華山地藏庵董事長黃俊森說，地藏庵社教研習班課程有口碑，老師教學認真，學員學習動機也強，許多人遠從高雄、台南來上課，學到「捨不得畢業」，目前上課空間已不敷使用，正擴建專業教室，希望能開更多課程，讓更多人受惠。

「停止學習才是老化的開始！」黃俊森說，學員年紀從20多歲到70多歲不等，學習動機強且志同道合，上課氣氛歡樂，甚至有父子檔、母女檔、夫妻檔學員，讓他看了很感動。

音樂老師林長志、李軒念夫婦遠從高雄到嘉義為學員上課，李軒念教小提琴，林長志教笛子和薩克斯風，兩人都說，因為學員有高度學習動機，讓他們上課更帶勁。薩克斯風班學員洪彩淳已考取街頭藝人證照，熱中公益表演，自娛娛人。

九華山地藏庵總幹事蔡孟君表示，社教班新學員本月16日開始報名，9月17日開課，若想查詢107年第二期社教班簡章，可到地藏庵菩提樓索取或上地藏庵網站查詢。電話（05）2782111。

嘉義市長涂醒哲夫婦肯定九華山地藏庵團隊投入社會公益的精神。記者王慧瑛／攝影
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