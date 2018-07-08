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謝曉星說核四不安全 台大醫：你不是民進黨原能會小組長

田野調查 發現台南不一樣的美味

2018-07-08 09:17聯合報 記者鄭維真╱即時報導

「台南人做生意很特別」，台灣歷史博物館副館長謝仕淵過去10年來，走訪台南舊城區美食，吃遍百色料理，集結成「府城一味」新書，他發現許多店家不把自己當生意人，「府城一味」就是料理背後的人情味。

謝仕淵為高雄人，10年前來到台南生活，首先他感到震驚的是台南人豐美的飲食生活，也開始將台南視為一個田野調查的對象。

他說，榮興水果店會因著時節，不斷調整芒果冰內的芒果品種，豆花邱則堅持凝固豆花用的食用石膏，必須手製現烤。不過，有些觀察不是那麼容易體會，如同欣欣餐廳的阿塗師，猛火中三兩下完成的南煎肝，宛如炫技，但這道菜卻有著阿塗師一生對於台菜傳承的態度。

「賣大杯一點不是可以賺更多嗎？」謝仕淵曾跟一位賣青草茶的阿嬤建議，將一杯12元的小杯青草茶改賣為30元的大杯裝，但阿嬤立刻拒絕，回說：「賣大杯喝不完啦！」他覺得奇妙，認為「做生意不是要賺越多越好嗎？」

他說，台南美食的背後有著豐厚的人情味，有些則有著世代傳承的堅持，由於台南這座古城，有著歷史的縱深、時間的韻味，以及人們的情感。

謝仕淵說，以往他常去的大頭祥海產店，老闆於2015年因罹癌驟逝，為了紀念老闆而開始寫了第一篇食記；直到去年底，他意識到即將在台南生活十年，希望寫一本食記，記錄在台南的生活，也當作是給這座城市的回禮。

台灣歷史博物館副館長謝仕淵將10年來走訪台南舊城區的美食店家，集結成冊出版「府城...
台灣歷史博物館副館長謝仕淵將10年來走訪台南舊城區的美食店家，集結成冊出版「府城一味」新書。記者鄭維真／攝影
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