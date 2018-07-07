玖壹壹魅力無法擋 鐵粉湧入海之夏祭搖滾開唱

2018-07-07 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



2018海之夏祭今天熱鬧登場，第一天晚會原訂由馬來西亞創作歌手黃明志壓軸演出，但因健康因素改邀台灣搖滾天團「玖壹壹」壓軸演出，今晚各地鐵粉湧進東石漁人碼頭，再次印證玖壹壹魅力，縣長張花冠開幕致詞時說：「玖壹壹粉絲們，你們的心聲我都聽到了！」

晚間7點開唱的開幕演唱會，邀請搖滾天團玖壹壹、愷樂、黃少谷、爽樂團及梁云菲等團體、歌手參加，為一睹偶像風采，許多粉絲下午就進場排隊，壓軸玖壹壹的搖滾歌聲將活動帶向最高潮，現場年輕人在熱情、奔放歌聲中，享受夏季搖滾，台上台下歡唱不停。

今晚海之夏祭音樂會恰巧是張花冠生日，主辦單位特別安排金小胖和川噗分身祝賀橋段，兩人與張花冠開心互動，金小胖獻上鮮花，川噗致贈嘉義之花「花威顯赫」扁額，賜封小花是「趴踼QUEEN女王」，觀眾高喊生日快樂，場面有夠High。

張花冠一開始即開玩笑地問粉絲，有沒有看過她的直播影片，沒看過的記得去粉絲專頁按讚；很多人都知道她會「飆人、飆車、飆中央」，本來她今天是要來看「飆高音」到底可以飆多高，結果黃明志不能來，她幫忙打119叫救護車，叫到「玖壹壹」來到現場一起搖滾。

張花冠說，嘉義東石漁人碼頭海之夏祭音樂，充滿搖滾、性感、創作型，風格相當多元，讓大家一邊聽音樂、一邊玩泡泡，清涼消暑一夏的，帶給大家全新音樂體驗。