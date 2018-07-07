海之夏祭趴趴多 「猛男小鮮肉」教正確戴套

2018-07-07 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



「海之夏祭趴趴多，衛生局愛的教育！」嘉義縣東石漁人碼頭海之夏祭昨天登場，今年除白天有「親子泡泡趴」，昨晚還邀請玖壹壹等歌手、團體舉辦熱門音樂演唱會，明晚還有電音趴，縣衛生局今下午在會場舉辦 「夏日猛男愛的教育 」 向年輕人宣導正確性觀念，教育青少年落實安全性行為。

2018東石漁人碼頭海之夏祭於昨下午開跑，下午舉辦親子泡泡，晚上有搖滾音樂會、明天還有電音趴，嘉義縣衛生局、嘉義縣同志健康社區服務中心、諸羅部屋及台灣紅絲帶基金會，邀請多名「小鮮肉」猛男，赤裸上身、穿著泳褲拿紅蘿蔔，向遊客宣導正確性觀念與安全性行為。

現場「小鮮肉」猛男除了教導如何正確戴套、使用水性潤滑劑，也透過「愛的抱抱」與民眾互動，贈送保險套、宣傳品宣導，提醒年輕人熱烈參與的「海之夏祭」，也要保護自己。「小鮮肉」猛男開放熱情表演、互動，讓許多小朋友忍不住多看幾眼。