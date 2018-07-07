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台南8旬老農婦夫猝逝 鳳梨銷不出民代援手

2018-07-07 17:06聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南龍崎區78歲老婦人方素辛與先生辛苦栽種鳳梨，今年4月先生因心血管疾病過世，生前交代鳳梨成熟出售後是養老本，但卻面臨今年鳳梨價格低，乏人問津又無力採收，台南市議員杜素吟獲悉後，媒合盤商以高於市價的每台斤10元認購、義賣，協助度過難關。

該鳳梨田龍崎區中坑里三塊厝，約有800株，種植1年半，原本是老夫妻一起管理，今年4月，方素辛的先生積勞成疾，突然病故，鳳梨接近採收卻因價格低迷，雇人採收又賠本，方素辛眼看鳳梨可能放在田裡腐爛，養老本無著，相當著急。

方素辛找上鳳梨盤盧建平，拜託盤商收購，盧建平因目前鳳梨難銷，意願不高 ，杜素吟獲悉後決定以義賣方式，由盤商以高於市價每台斤10元收購，杜再邀集親朋好友一起來採買，捐助社福團體，助農兼送愛。

方素辛栽種的是21號的黃金鳳梨，屬於新品種，受託收購的火鳳凰農產行盧建平說，目前每台斤平均約7、8元，為了幫助弱勢，加碼採買，農產行還僱請4位工人到鳳梨田協助收成，不讓年邁的方素辛再奔波，這2天將陸續採完，杜素吟號召希望大家一起認購吃鳳梨幫助農民

有果農聽到盤商要收購鳳梨，立刻到田裡採收，農民李文科說，新品種黃金鳳梨上市才3年左右，去年產地價還有14、5元， 今年只剩一半，還很少盤商願意收購；龍崎區農會表示，因農民栽種鳳梨不多，以往多是自行銷售，今年未有農民因滯銷來要求協助行銷；關廟區農會則說，黃金鳳梨只佔一成，農民多自行交給盤商或自產自銷，未透過農會，今年上品每台斤約10元，次級約4、5元，比去年價格低。

台南龍崎年近8旬老婦人種植的黃金鳳梨，乏人問津，市議員杜素吟協助媒合盤商並發起義...
台南龍崎年近8旬老婦人種植的黃金鳳梨，乏人問津，市議員杜素吟協助媒合盤商並發起義賣。記者吳淑玲／攝影
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鳳梨農民義賣

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