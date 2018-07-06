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協助提升友邦醫療 奇美醫獲頒外交之友貢獻獎

2018-07-06 16:44聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

奇美醫學中心榮獲外交部頒發「外交之友貢獻獎」，今天由外交部長吳釗燮親自頒贈，由院長邱仲慶代表接受，表彰並感謝奇美醫學中心配合政府政策推動國際醫療援助的卓越貢獻。

奇美醫院表示，薩爾瓦多共和國（以下簡稱薩國）長期以來，與台灣建立穩定的邦交關係，以往皆派遣農耕團傳授農技，無任何台灣醫療團長期進駐該國。薩國國立醫院也極度缺乏醫療資源及技術，2015年2月奇美醫學中心在外交部及衛生福利部共同的支持下，擬定「薩爾瓦多醫療機構功能提升計畫」，協助薩國提升醫療品質及就醫環境。

2015年9月至12月，經雙方瞭解醫療現況與需求，在外交部國際合作及經濟事務司長李新穎（時任駐薩大使）與薩國衛生部長敏喜娜女士見證下，由奇美醫學中心院長邱仲慶分別與薩國衛生部、國立羅薩萊斯（Rosales）及班傑明布魯姆（Benjamin Bloom）醫院、薩爾瓦多大學醫學院等機構簽署醫療合作協議書。

除此之外，還捐贈超音波、全新輪椅、小兒科儀器與設備等改善薩國就醫環境，9萬美元改善薩爾瓦多大學醫學院教學環境與提升教育品質，第一期該校建置研究中心，還以「奇美醫學中心」命名，承諾薩國衛生部在5年合作期間培訓30位醫療專業人員。

近年來薩國癌症病例數逐年成長，治療方式以傳統開刀為主，對於後期或癌症轉移個案，缺乏國家級癌症中心及放射腫瘤設備，導致癌症死亡率逐年增加，依雙邊合作意向書，薩國衛生部遴選4位優秀醫師，在2016年4月抵達奇美醫學中心接受二年放射腫瘤與腫瘤外科專業培訓。

奇美醫學中心在培訓期間另提供4位優秀醫師食、宿、工作補助金等。在2018年3月都順利完成二年的專科培訓，目前均已返國成為放射腫瘤與腫瘤外科領域的先鋒者，也引進奇美醫學中心癌症治療模式，服務嘉惠更多的病人。

2018年01月，薩國國立放射治療中心開始進駐放射腫瘤治療等各類儀器，經由雙方的聯繫和溝通，於4月18日在謝妙宏大使與衛生部長敏喜娜見證下雙方簽署「腫瘤治療照護計劃合作意願書」，二位放射治療師也在同時間留在薩國進行二個月的臨床指導教學活動，4位醫師也開始治療癌症病人，奇美醫學中心到當地的醫療交流活動，還獲得當地多家媒體以頭條新聞大篇幅露出。

奇美醫學中心表示，未來仍將持續配合政府政策，加強與邦交國的友誼關係，進行各項醫療的紮根服務，除了醫療人員派駐到薩國進行臨床指導與教學外，雙方每月進行視訊會議，針對癌症病人個案互動討論；也將培訓薩國派來奇美醫學中心接受訓練的醫療專業人員，及協助建置放射治療中心的醫療資訊系統。

奇美醫學中心榮獲外交部頒發「外交之友貢獻獎」，院長邱仲慶（右五）代表領獎。圖／奇...
奇美醫學中心榮獲外交部頒發「外交之友貢獻獎」，院長邱仲慶（右五）代表領獎。圖／奇美醫院提供
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奇美醫學中心榮獲外交部頒發「外交之友貢獻獎」。圖／奇美醫院提供
奇美醫學中心榮獲外交部頒發「外交之友貢獻獎」。圖／奇美醫院提供
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奇美醫學中心榮獲外交部頒發「外交之友貢獻獎」，院長邱仲慶代表領獎。圖／奇美醫院提...
奇美醫學中心榮獲外交部頒發「外交之友貢獻獎」，院長邱仲慶代表領獎。圖／奇美醫院提供
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癌症腫瘤薩爾瓦多

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