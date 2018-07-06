均衡台南觀光發展 黃偉哲推台20線綠色山線旅遊

2018-07-06 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



民進黨台南市長參選人黃偉哲今天提出觀光政見，為擴大台南觀光旅遊動能，將推動「優化台20線特色旅遊」，以台20線串連山城特色景觀與人文，打造台南旅遊的新版圖，有效帶動大台南觀光區域的整體均衡發展，減少假日市區觀光人潮的擁塞感，並逐步達成觀光客倍增的目標。

黃偉哲說，在台南山線將推動低碳結合文化與生態觀光，繼安平之後開闢台南第二條觀光巴士新路線；設置電動車出租站；既有建築之民宿推廣；深化旅遊當地導覽人士培訓等觀光推動四部曲，帶動台20線觀光旅遊產業的復甦與再造。

黃偉哲也針對未來遷建後的新化青果市場就在台20旁邊，除了調節農產品產銷外，也要發展為觀光青果市場，像是觀光漁市，觀光花市，在新化、山上、左鎮、玉井、南化及楠西等山線各區觀光景點的連結，讓台南山城的人史文化，融合各種在地生活與自然景觀的體驗，成為台南觀光旅遊的新亮點。

黃偉哲競選團隊發言人郭國文表示，在前市長賴清德任內在台南成立五大園區，現在黃偉哲將以觀光路線，台20線就有大目降文化園區，左鎮菜竂化石園區及噍吧哖事件紅念園區等三大園區，加上山上水道博物物館園區、玉井芒果產業文化園區以及南化水庫等，藉由觀光從新化、山上到玉井、左鎮、南化、楠西串連起來。