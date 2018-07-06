親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

均衡台南觀光發展 黃偉哲推台20線綠色山線旅遊

2018-07-06 15:19聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

民進黨台南市長參選人黃偉哲今天提出觀光政見，為擴大台南觀光旅遊動能，將推動「優化台20線特色旅遊」，以台20線串連山城特色景觀與人文，打造台南旅遊的新版圖，有效帶動大台南觀光區域的整體均衡發展，減少假日市區觀光人潮的擁塞感，並逐步達成觀光客倍增的目標。

黃偉哲說，在台南山線將推動低碳結合文化與生態觀光，繼安平之後開闢台南第二條觀光巴士新路線；設置電動車出租站；既有建築之民宿推廣；深化旅遊當地導覽人士培訓等觀光推動四部曲，帶動台20線觀光旅遊產業的復甦與再造。

黃偉哲也針對未來遷建後的新化青果市場就在台20旁邊，除了調節農產品產銷外，也要發展為觀光青果市場，像是觀光漁市，觀光花市，在新化、山上、左鎮、玉井、南化及楠西等山線各區觀光景點的連結，讓台南山城的人史文化，融合各種在地生活與自然景觀的體驗，成為台南觀光旅遊的新亮點。

黃偉哲競選團隊發言人郭國文表示，在前市長賴清德任內在台南成立五大園區，現在黃偉哲將以觀光路線，台20線就有大目降文化園區，左鎮菜竂化石園區及噍吧哖事件紅念園區等三大園區，加上山上水道博物物館園區、玉井芒果產業文化園區以及南化水庫等，藉由觀光從新化、山上到玉井、左鎮、南化、楠西串連起來。

黃偉哲表示，過去的觀光路線都在府城，已經有一定程度的成熟，藉由記者會的宣示，希望創造燦爛台20的觀光願景，將來有幸就任市長後，將會結合地方特色，打造不同主題的觀光行程與路網。

民進黨台南市長參選人黃偉哲（右三）今天提出推動台20線綠色山線旅遊政見。記者吳淑...
民進黨台南市長參選人黃偉哲（右三）今天提出推動台20線綠色山線旅遊政見。記者吳淑玲／攝影
分享

黃偉哲南化水庫民進黨

相關新聞

全職媽媽追劇憂心變大嬸 她拿到金箔工藝師資格

2018-07-06 07:47

讓文學不無聊 聯合報文學營 「坦腹東床」演給你看

2018-07-05 22:41

台南好「芒」！ 吃芒果大餐還加碼免費泡腳

2018-07-05 22:20

嘉市工策會總幹事請辭 洪英修：未來彈性協助涂市長

2018-07-05 22:02

鳳梨農抗議是國民黨鎮長參選人動員? 簡志偉：無黨籍

2018-07-05 20:29

健美警察好強！年底要帶職請假選縣議員

2018-07-05 19:01

陳茂隆全家都藝術家 策展新營文化中心「瀛風飄藝」

2018-07-05 17:08

青年職涯發展中心台南揭牌 勞動部：挺青年就業

2018-07-05 16:31

暑假好去處 搭觀光遊艇周末夜航布袋港

2018-07-05 16:31

首座老人醫院核定 韓良誠：賴清德、蔡英文是決策貴人

2018-07-05 16:03

台江濕地遭濫倒廢棄物 保警祭空拍機逮人

2018-07-05 15:36

蓮心園上半年捐款比去年少150萬 15日辦募款餐會

2018-07-05 14:51

楠西芒果節50元享風味餐 加碼龜丹溫泉泡腳免費

2018-07-05 11:30

影／帶著音樂去旅行 若蘭莊主重出江湖休閒導覽

2018-07-05 08:12

東石漁港海之夏祭 周日有電音泡泡趴

2018-07-05 07:58
看更多

熱門文章

獨家／選舉前大巨蛋爆新進度 遠雄重新遞件都審

2018-07-05 22:45

健美警察好強！年底要帶職請假選縣議員

2018-07-05 19:01

每天平均停「半輛車」 頭份中興路停車格將暫停收費

2018-07-05 20:34

全台十大戲水景點暖暖親水公園 7日開園來玩水吃美食

2018-07-05 19:57

魚池鄉全納邵族傳統領域風波難息 鄉長道歉提訴願

2018-07-05 16:42

蘆竹郵局空間大 列首波住宿型長照機構

2018-07-05 18:30

兩岸一家親論述 柯文哲：只是嘴巴親而已

2018-07-05 20:50

台東10大必去朝聖景點出爐 你去過幾個？

2018-07-06 09:44

跳蛙公車「景安北大」9日通車 「三峽內科」6日增班

2018-07-05 21:04

這一班型男超厲害！「樂漁8」年產值超過2億

2018-07-05 18:03

避免垃圾車氣爆事件 宜蘭研議推動使用透明垃圾袋

2018-07-05 16:33

高雄飯店業推暑假優惠 五星飯店早午餐買一送一

2018-07-05 16:15

台中501戶無預警停電 台電搶修中

2018-07-05 17:27

首座老人醫院核定 韓良誠：賴清德、蔡英文是決策貴人

2018-07-05 16:03

北市天文館翻新啟用 星際迷航啟動

2018-07-06 00:06

照顧爺奶、3位身障叔伯 15歲少年忙到長白髮

2018-07-05 23:39

台灣之光！新竹原住民站上國際舞台 奪得3面合唱金牌

2018-07-05 19:14

鳳梨農抗議是國民黨鎮長參選人動員? 簡志偉：無黨籍

2018-07-05 20:29

台中議長林士昌換兒子接棒？ 林孟令臉書透露玄機

2018-07-05 18:50

嘉市工策會總幹事請辭 洪英修：未來彈性協助涂市長

2018-07-05 22:02

42歲走上公職路 失意人奮鬥成區長

2018-07-05 23:45

10歲米克斯腦瘤亡骨灰埋樹穴 飼主：在天上不會痛苦

2018-07-06 07:47

台江濕地遭濫倒廢棄物 保警祭空拍機逮人

2018-07-05 15:36

全職媽媽追劇憂心變大嬸 她拿到金箔工藝師資格

2018-07-06 07:47

阿勃勒、大花紫薇綻放 新北街頭、公園正美麗

2018-07-05 23:24

桃園龜山文青里擁A7合宜宅 協調設臨時里長辦公室

2018-07-06 07:47

龍岡大操場500戰技遊憩場域啟用 龍岡人浮現美好回憶

2018-07-05 16:15

遠雄重遞件 大巨蛋復工有進展

2018-07-05 23:19

桃捷綠線車廂有智慧 「好孕到」提醒讓座

2018-07-05 23:30

萬大線萬大路工區明晚移東側 車輛動線局部調整

2018-07-06 10:35

買賣房子要小心 非法仲介處處有陷阱

2018-07-05 17:37

暑假好去處 搭觀光遊艇周末夜航布袋港

2018-07-05 16:31

「穿西裝改西裝」 桃園騎樓整平仍不平

2018-07-06 00:07

桃園南崁溪銅總量管制 1工廠未提計畫恐罰300萬

2018-07-06 07:46

洛夫最後題字 百位詩人寫100首「花蜜釀的詩」

2018-07-05 15:53

正在寫信的飛鼠超萌！原住民文化園區拍照新亮點

2018-07-06 09:22

台中西屯501戶無預警停電 搶修近2小時全數復電

2018-07-05 18:27

灣麗米食季14日登場 闖關DIY體驗米食文化及摸彩

2018-07-05 18:24

影/太極拱門光雕秀今晚璀燦試燈 朱銘美術舘浪漫夜

2018-07-05 22:40

大鵬灣靠海又有濕地紅樹林 導覽解說志工超搶手

2018-07-06 07:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top