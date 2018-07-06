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海之夏祭7日登場 張花冠抖音影分身術宣傳

2018-07-06 13:39中央社 嘉義縣6日電

2018嘉義縣東石漁人碼頭海之夏祭明天登場，縣長張花冠拍攝一支抖音APP的「影分身術」，告訴家長暑假雲嘉南戶外最具規模、多元的親子同樂好地方就是東石漁人碼頭。

嘉義縣文化觀光局長許有仁今天表示，東石海之夏祭活動連續兩週假日在東石漁人碼頭登場，推出室外最大親子樂園，包括「親子泡泡趴」、「夢幻球池趴」、「親子DIY」、「沙灘尋寶趣」、「生存鐳戰遊戲」、「甜點扭蛋機」及「超萌吉祥物踩街活動」等。

張花冠指出，每個家長都會覺得平常要工作又要帶小孩，真的是分身乏術又疲憊，因此特別拍攝一支抖音APP的「影分身術」（http://v16.tiktokv.com/RMX2u/），告訴家長海之夏祭有這麼多好玩的活動，小孩子一定會玩到分身乏術，父母也能輕鬆顧小孩。

許有仁說，7日、8日「親子泡泡趴」不僅免費，活動使用的泡泡更是天然椰子油，安全無毒；14日、15日「夢幻球池趴」使用的球都是台灣製造且經過SGS認證無毒，適合大小朋友拍照打卡。

2018東石海之夏祭活動明天開幕，連續兩週假日推出超夯活動，民眾既可省荷包，又能消暑一夏，還有占地千坪的綠蔭草皮，適合小孩跑跑跳跳。活動詳情可上「2018東石漁人碼頭海之夏祭」粉絲專頁查詢。

漁人碼頭東石

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