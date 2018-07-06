全職媽媽追劇憂心變大嬸 她拿到金箔工藝師資格

2018-07-06 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



從職業婦女到專職媽媽，嘉義縣溪口鄉民林嘉鈴也是社區志工，又受訓成為社區規畫師、環境教育志工。最近溪口鄉文化生活館舉辦藝術家聯展，許多親朋好友才知道林嘉鈴還從事藝術創作，更是雲嘉地區首位取得義大利Stamperia Academy金箔工藝師資格的人。

林嘉鈴坦言一直都在商業領域，沒有接觸過藝術，有次生病手術後決定離職，當個專心照顧兩個小孩的媽媽，但從忙碌的上班族變成全職媽媽，還不大能適應，有段時間孩子上學後，她就坐在電視前追韓劇，林嘉鈴驚覺再迷下去會變成大嬸。

因著病後休養，她從接觸茶道、花藝，又進一步學鋁雕、蝶古巴特，再深入研究玻璃彩、金箔工藝，發掘出她的藝術潛能，更取得玻璃彩師資，尤其是義大利Stamperia Academy金箔工藝師資格，在南台灣還是少數，並創立「喜歡醬.玩手作」個人工作室。

林嘉鈴還參與溪東社區志工，受訓成為社區規畫師和環境教育志工，她說，參與後才發覺每個村落都有為社區不斷付出、不求回報的「憨人」，和這群夥伴一起服務很喜悅，她提到是另一種收穫，當初本想謀職，但還要帶小孩，時間無配合，才會當社區志工。

雖然有許多的身分，林嘉鈴以孩子和家庭為主，但有時也會聽到外界無心卻是傷害的建議「你還年輕，怎麼不去工作」，藝術創作和社區服務都是另一種療癒，她的每件彩箔拚貼作品，即使都要很有耐心和花很多時間才能完成，作品中有的是陪伴孩子、自我成長或社區的故事，