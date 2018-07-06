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全職媽媽追劇憂心變大嬸 她拿到金箔工藝師資格

2018-07-06 07:47聯合報 記者謝恩得╱即時報導

從職業婦女到專職媽媽，嘉義縣溪口鄉民林嘉鈴也是社區志工，又受訓成為社區規畫師、環境教育志工。最近溪口鄉文化生活館舉辦藝術家聯展，許多親朋好友才知道林嘉鈴還從事藝術創作，更是雲嘉地區首位取得義大利Stamperia Academy金箔工藝師資格的人。

林嘉鈴坦言一直都在商業領域，沒有接觸過藝術，有次生病手術後決定離職，當個專心照顧兩個小孩的媽媽，但從忙碌的上班族變成全職媽媽，還不大能適應，有段時間孩子上學後，她就坐在電視前追韓劇，林嘉鈴驚覺再迷下去會變成大嬸。

因著病後休養，她從接觸茶道、花藝，又進一步學鋁雕、蝶古巴特，再深入研究玻璃彩、金箔工藝，發掘出她的藝術潛能，更取得玻璃彩師資，尤其是義大利Stamperia Academy金箔工藝師資格，在南台灣還是少數，並創立「喜歡醬.玩手作」個人工作室。

林嘉鈴還參與溪東社區志工，受訓成為社區規畫師和環境教育志工，她說，參與後才發覺每個村落都有為社區不斷付出、不求回報的「憨人」，和這群夥伴一起服務很喜悅，她提到是另一種收穫，當初本想謀職，但還要帶小孩，時間無配合，才會當社區志工。

雖然有許多的身分，林嘉鈴以孩子和家庭為主，但有時也會聽到外界無心卻是傷害的建議「你還年輕，怎麼不去工作」，藝術創作和社區服務都是另一種療癒，她的每件彩箔拚貼作品，即使都要很有耐心和花很多時間才能完成，作品中有的是陪伴孩子、自我成長或社區的故事，

溪口鄉文化生活館舉辦的「客藝有go讚」藝術家聯展，還有客籍刺繡摺紙大師鄭淑琴，以及中正大學通識教育中心黃承德老師率領的紫荊美展學生創作團隊，7/7、7/14、7/21（都是周六）還有刺繡、蝶古巴特、摺紙等DIY課程。

林嘉鈴創作的提藍，將彩箔拼貼融入客家元素，將由溪口鄉文化生活館典藏。記者謝恩得／...
林嘉鈴創作的提藍，將彩箔拼貼融入客家元素，將由溪口鄉文化生活館典藏。記者謝恩得／攝影
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客籍刺繡摺紙大師鄭淑琴的作品百鶴陀螺燈。記者謝恩得／攝影
客籍刺繡摺紙大師鄭淑琴的作品百鶴陀螺燈。記者謝恩得／攝影
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林嘉鈴的每件作品都有故事，手上拿的「奔」期許自己別怕困難繼續向前。記者謝恩得／攝...
林嘉鈴的每件作品都有故事，手上拿的「奔」期許自己別怕困難繼續向前。記者謝恩得／攝影
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林嘉鈴（左一）是個專心照顧孩子的媽媽， 社區規畫師、環教志工，也是藝術創作者。記...
林嘉鈴（左一）是個專心照顧孩子的媽媽， 社區規畫師、環教志工，也是藝術創作者。記者謝恩得／攝影
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