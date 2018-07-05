農委會大動作 果農急：憂火龍果價格反被拖垮

2018-07-05 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



農委會主委林聰賢召開記者會，表示要收購次級品火龍果穩定價格，台南果農謝明樹認為政府大動作可能會反效果，農委會搞得風聲鶴唳好像火龍果要崩盤了，農民都「剉著等」，目前產地價格每公斤還有50多元，擔心好品質的火龍果價格也被拖垮了，他急得脫口說出政府官員沒有實際了解產地及產業狀況就急著做出回應，像是「白痴」，後才口氣緩和說立意很好但作法有待商榷。

謝明樹曾獲全國模範農民，在楠西栽種10多頃火龍果園，採取網室栽培省下套袋人工，火龍果品質相當好，也銷到國內大賣場，他說，火龍果價格長期高居不下，去年風調雨順水果豐收，價格本來就會往下跌，是正常狀況，但品質好的水果自然有出路，像他宅配可以賣到一公斤100元，也會有人買，但現在政府大動作說擔心下一個崩盤的是火龍果，消費者會反過來質問說價格不是只有1、20元，還有目前供貨給大賣場價格還不錯每公斤有30多元，也擔心業者會要求重新議價。

謝明樹說，台北拍賣市場價格會影響產地價格，在火龍果有不少農民是好品質的留著自己賣，把次級品送到台北拍賣造成價格不好，所以會有拍賣價比產地價格低一倍，政府要全面了解產業，回歸正常市場機制，不必過度干預，要做的是打開外銷市場，為什麼現在紅肉火龍果還無法進日本市場，也希望協助農民取得全球驗證。