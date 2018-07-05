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楠西芒果節50元享風味餐 加碼龜丹溫泉泡腳免費

2018-07-05 11:30聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

第六屆「2018臺灣芒果季-臺南國際芒果節」楠西區將以龜丹溫泉體驗池為主場地，在7月7日早上10點半至下午3點盛大舉辦，不僅推出銅板價芒果料理還送農特產市集折價券、龜丹溫泉體驗池免費泡腳券，更有驚喜摸彩及豐富的周邊活動，邀請民眾一同品嚐以當季新鮮芒果入菜的風味水果料理!

楠西區長李燿州表示，不僅推廣臺南當季新鮮芒果，更與楠西在地「龜丹溫泉」結合，並將活動地點首度移師至龜丹溫泉體驗池舉辦，雙向行銷楠西在地產業與觀光。

楠西區農會總幹事郭富文也澄清芒果價格不好的不實說法，他説，目前加工品收購價每公斤至少30元，「蜜之園」品牌10公斤宅配12粒900元、15粒700元，外銷日本至今已出貨2萬3千多公斤，價格每公斤75元至85元，鮮果價格不可能下跌比30元低。

楠西芒果節特色是挑選當季最新鮮、香甜的芒果入菜，設計五菜一湯充滿「芒」香味的水果風味餐，活動當天限量600份，只要購買50元餐券就可品嚐到芒果料理。

另外餐券上也將附贈當日限定的50元園遊攤位折價券及龜丹溫泉體驗池免費泡腳券，讓民眾享用美食，也能逛園遊會享受購買農特產品的樂趣，更可以體驗有著美人湯稱號的龜丹溫泉。

龜丹溫泉體驗池泡腳池水位較淺，溫度介於37度左右，非常適合全家大小一起在溫泉池邊泡腳玩水。由台南市政府觀光旅遊局開發，目前是由龜丹社區發展協會經營。

楠西區區長李燿州表示，每年6-7月就是品嚐芒果的最好時機，今年楠西區特地設計以「芒果」結合「溫泉」的概念，邀請大家參加芒果節活動，同時推廣臺南芒果與行銷楠西在地珍貴的龜丹溫泉，希望大家前來參與芒果節、品嚐新鮮芒果外，也可以全家大小一起體驗龜丹溫泉清澈的水質，享受泡湯樂趣。

台南國際芒果節楠西區今年結合龜丹溫泉體驗共同行銷。記者吳淑玲/攝影
台南國際芒果節楠西區今年結合龜丹溫泉體驗共同行銷。記者吳淑玲/攝影
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芒果溫泉

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