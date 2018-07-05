嘉義縣國中小校長遴選結果公布 年改效應4名校長延退

2018-07-05 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣國中小校長遴選結果昨晚公布，共有19所國中小校長連、留任，7名候用校長新上任，8月1日就職生效，縣府教育處說，年改效應影響，原有10名校長申請退休，其中4人改變心意，抽回退休申請，國小6名校長退休，國中校長沒人退休。

嘉義縣共有25所國中及122所國小，受年改效應影響，有校長說，明年退休校長會更少，少子化，要當校長愈來愈難。

教育處說，退休國小校長有南新國小陳宸鈁；竹村國小黃崇垣；港墘國小施珮瑩；和順國小張文良；光榮 國小林秀英；沙坑國小李端明共6人。

國中校長調動名單:六嘉國中柯志明校長遴選至過溝國中，過溝國中徐文成校長遴選至六嘉國中。

國小校長調動:大崎國小顏金郎校長遴選至新港國小，大南國小陳玥臻校長遴選至豐山實驗教育學校、光華國小吳貞宜校長遴選至竹村國小、瑞峰國小謝世達校長遴選至大南國小、隙頂國小莊新國校長遴選至中興國小、中興國小葉佳榔校長遴選至東石國小。

豐山實驗教育學校劉妙珍校長遴選至港墘國小、東石國小莊政道校長遴選至南新國小、大林國小洪坤山校長遴選至大崎國小、太和國小周沛玲校長遴選至沙坑國小、灣潭國小李淑惠校長遴選至柳溝國小、柳溝國小陳英憲校長遴選至社團國小、碧潭國小劉昭志校長遴選至灣潭國小、香林國小陳瑞賢校長遴選至隙頂國小、社團國小謝金能校長遴選至大林國小。