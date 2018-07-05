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東石漁港海之夏祭 周日有電音泡泡趴

2018-07-05 07:58聯合報 記者魯永明╱即時報導

誰說電音只能在墾丁春吶才看的到？2018年嘉義縣東石漁人碼頭海之夏祭，本周日晚間6點30分，舉辦第一場「電音泡泡趴」，這也是雲嘉南最大電音泡泡趴。

文化觀光局說，電音泡泡趴，邀請百大DJ RAYRAY、網紅DJ林良吉、電音女神PEIPEI帶來最炫的電音Party，同時Hot Q Girls的「性感舞蹈」以及LUXY BOYZ的「前衛表演」，加上派對專用的泡沫機噴灑白色泡泡，「電音、泡泡、比基尼」將為東石漁人碼頭帶來另一股電音狂潮！

「北有貢寮音樂祭，南有墾丁春吶」，縣府首次嘗試在海之夏祭規劃「電音之夜」，希望藉不同音樂風格吸引粉絲來嘉義，期望將「海之夏祭」提升為台灣中西部的指標性音樂活動。

「百大DJ RAYRAY」是台灣第一位挺進世界 DJ 總決賽的女參賽者，並拿下第一屆 Redbull Thre3style DJ 大賽台灣冠軍，是少數在國際電音界中具有影響力的華人 DJ。

「網紅DJ林良吉」臉書粉絲人數超過60萬人，創作出進化版的《機車舞》、熱門洗腦歌《ppap台語版》及台式風味《海草舞》，總能瞬間引起一股網路台式旋風；「電音女神PEIPEI」是活動票選女神級人物，國外巡演足跡遍布新加坡、馬來西亞、韓國等地，性感女神將擄獲眾多粉絲的心！

海之夏祭首場電音趴，8日晚間6點30分開始，邀請喜愛電音朋友來場夏日草地夜店趴，體驗電音曲風，一起嗨翻東石漁人碼頭！更多活動資訊請上2018東石漁人碼頭海之夏祭」粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/chiayisummerplayer/。

海之夏祭電音泡泡趴周日嗨翻東石漁人碼頭，邀請電音女神PEIPEI帶來最炫的電音P...
海之夏祭電音泡泡趴周日嗨翻東石漁人碼頭，邀請電音女神PEIPEI帶來最炫的電音Party。圖／嘉義縣政府文觀局提供
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海之夏祭電音泡泡趴周日嗨翻東石漁人碼頭，邀請Hot Q Girls「性感舞蹈」表...
海之夏祭電音泡泡趴周日嗨翻東石漁人碼頭，邀請Hot Q Girls「性感舞蹈」表演。圖／嘉義縣政府文觀局提供
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漁人碼頭東石網紅

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