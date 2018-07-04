火龍果上市 台南市府農業局鎖定頂級禮盒

2018-07-04 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



火龍果進入產期，台南市政府農業局彙整5家火龍果禮盒供貨商，推出「夏日火龍果產地直送，宅配到府」服務，農業局說，將鎖定頂級禮盒市場，本月28、29日在東山區舉行火龍果產業文化節，對於後續銷售審慎樂觀。

農業局說，台南火龍果主要產區為東山、柳營、楠西等區，去年總生產面積為356公頃，產量約6800公噸，產量面積居全國第4名，主要以內銷為主，外銷大陸、香港、加拿大等地，去(106)年全台外銷量111公噸，今年至5月底止外銷33公噸，較去年同期25公噸，成長32%，

農業局表示，火龍果有豐富維生素B、C及多種礦物質營養，更富含膳食纖維及果膠物質，是健康養生美容盛品，今年與善化、柳營農會等5業者合作，主推頂級禮盒市場，甜度達20度，3公斤6粒裝不含運費約350元，另還有不同規格禮盒，消費者可上農業局網站（www.tainan.gov.tw/agron）下載訂購。

農業局指出，火龍果生產可透過光照調節，從6月起至12月都可生產，農業局更提出果園（紅龍果）LED照明補助計畫， LED相較於傳統燈炮省電又環保。利用LED燈光照增加紅龍果每日光照時間，可促進植株開花達到催花效果調節產期，輔導農友避開水果盛產期間達到穩定產銷保障農友收益。