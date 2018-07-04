阿里山公路坍方落石中斷 搶修單線通車

2018-07-04 08:56 中央社 嘉義縣4日電



阿里山公路（台18線）70.2公里處今天凌晨發生坍方落石造成雙向交通阻斷，幸無人車經過，經搶修，於上午8時30分恢復單線通車。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇受訪指出，因嘉義山區連日降雨及地震影響，阿里山公路70.2公里處於凌晨零時15分左右，邊坡突然滑落坍方落石覆蓋整個路面，造成雙向交通阻斷，所幸當時無人車經過。

蔡衛勇表示，據報落石阻斷阿里山公路交通，立即調派人員機具前往搶修，於上午8時30分恢復單線通車，搶通後，將進行空拍作業，研議後續邊坡處理方式，防止邊坡落石再度滑落，影響行車安全。