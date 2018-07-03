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鄉親運將照過來！台南6大照相取締熱區新設點在這裡

2018-07-03 12:58聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南鄉親與廣大行經台南的職業駕駛運將們請注意！台南市全市目前有81處地點設置固定測速照相桿，正陸續施工新增7處。警局交通警察大隊統計今年上半年統計發現，永康區中華路、中華二路口的照相桿今年1到6月拍到闖紅燈件數已突破6000件，最近一個月就高達3000件。當地鄰長說，該處屬台一線經市區重要路段，過境路況不熟車輛多，要不是該路段長期路面施工最近才完成，違規早就好幾萬件；而超速取締最多的則是南區永成路二段的測照桿，年初至今也已超過3000件。

另台南市最近正新增4處測照點，分別是中西區西門與民族路口、安平區健康路與文平路口取締闖紅燈，182線龍崎區28公里處、南區新平路24號前取締超速。市警交大強調，這些新增點都是因應大量違規、為減少事故設置，而取締只是改善交通的手段，公布新測照點，是提醒大家，這些地方違規數量較其他地點多。

而台南市固定式測照桿前6大違規熱點，年初至今已拍照取締20000多件闖紅燈、超速違規，市警交大統計前6大易違規地點，闖紅燈部分去年榜首中華北路二段北安橋下測照桿因網友熱烈討論，今年已退居第2，第3名則是安南區長和路一段與館前一路口。測速部分2、3名在安南區安明路近北汕尾路口、仁德區二仁路台一線341.85公里處。

台南市林姓永康市民一天內兩次在路口照相舉發闖紅燈，鄭姓貨車駕駛則是接連收到超速罰單，他們都質疑現在景氣這麼差，台南市設在路口、路中安全島的照相機卻愈來愈多，根本是在搶錢。

台南市警交通隊指出，固定式交通違規取締照相確實增加，但都是因應路況變化與汰舊換新，民眾只要正常駕駕駛，再多的取締設施也不致造成困擾，尤其部分汽機車駕駛人養成不良駕駛習慣，經常違規，即使遭取締也難以改善，交大呼籲要盡力改變，以免發生事故，

交大表示，設置科學器材取締等同增加全天候警力提醒民眾，且較少爭議也可提升警力運用效率，違規駕駛常是肇事主因，易肇事路段路口設置取締器材，也是為了保障守法民眾的安全。

永康中華路、中華二路口最近路面施工完成，闖紅燈違規數量暴增，上月超過3000件。...
永康中華路、中華二路口最近路面施工完成，闖紅燈違規數量暴增，上月超過3000件。記者周宗禎／攝影
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交大測速

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