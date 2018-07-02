台南佳里扶輪社新任幹部就職

2018-07-02 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南佳里扶輪社今晚在國立北門高中舉行新任幹部就職，新任社長林進安表示，將以傳承、創新及熱情為主軸，透入社會公益活動，7月15日將舉辦「伴你同行青春齊步走」活動，號召鄉親來參與。

林進安說，「伴你同行青春齊步走」活動，15日上午9時至下午5時，在佳里複合式籃球場及蕭壠足球場前廣場舉行，結合玉山銀行、佳里分局、佳里公所、消防局第三大隊、伊甸基金會蒲公英小作所、北門農工等辦理。

活動內容有籃球三對三鬥牛比賽、活力社團表演、微電影創作徵選、防火防災宣導及消防體驗和防溺趣味競賽、伊甸蒲公英愛心園遊會、捐血、園遊會、跳蚤市場義賣等。園遊會和義賣等收入將捐給伊甸社會福利基金會，而參與捐血者，可獲得運動眼鏡、馬克杯、100元園遊券和盥洗用具等贈品。

消防局第三大隊大隊長楊子濬表示，該大隊配合此次活動，將出動雲梯車等消防設施，提供民眾體驗，並舉辦防火、防災及防溺宣導。